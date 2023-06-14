Чим корисний авокадо

Дієтологиня розповіла, кому не можна їсти авокадо
Авокадо давно став фруктом, який вживають люди, які дотримуються здорового харчування. Проте він все же таки є сильним алергеном, тому деяким людям він протипоказаний до вживання.
Про це повідомила дієтологиня Юлія Макаренкова.
"Авокадо невід'ємний продукт здорового харчування, але деяким людям він навіть може нашкодити. Але спочатку про користь. Авокадо містить багато калію, більше ніж в бананах. Також він містить корисні жири, лютеїн для нашого зору, глутатіон, який є головним нашим антиоксидантом", — повідомила дієтологиня.
Користь авокадо
Чому авокадо такий корисний:
- містить корисні жири;
- багато калію, більше ніж в бананах;
- містить лютеїн корисно для зору;
- містить глутатіон, головний антиоксидант.
Кому авокадо треба обмежити або навіть виключити з раціону:
Людям які мають SIBO — синдром надлишкового бактеріального росту. Це проявляється вздуттям та газоутворенням. Все тому що цей фрукт містить фруктани і бажано з‘їдати в день тільки половинку авокадо.
"Авокадо рекомендовано обмежувати, якщо ви схильні до алергії. Цей продукт стимулює викид гістаміну та провокує свербіж і подразнення на шкірі", — резюмувала експертка.
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