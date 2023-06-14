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Дієтологиня розповіла, кому не можна їсти авокадо

14 червня 2023 05:51
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чим корисний авокадо
Фрукт авокадо. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Авокадо давно став фруктом, який вживають люди, які дотримуються здорового харчування. Проте він все же таки є сильним алергеном, тому деяким людям він протипоказаний до вживання. 

Про це повідомила дієтологиня Юлія Макаренкова

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"Авокадо невід'ємний продукт здорового харчування, але деяким людям він навіть може нашкодити. Але спочатку про користь. Авокадо містить багато калію, більше ніж в бананах. Також він містить корисні жири, лютеїн для нашого зору, глутатіон, який є головним нашим антиоксидантом", — повідомила дієтологиня. 

Користь авокадо

авокадо
Авокадо на хлібі. Фото: Pexels

Чому авокадо такий корисний:

  • містить корисні жири;
  • багато калію, більше ніж в бананах;
  • містить лютеїн корисно для зору; 
  • містить глутатіон, головний антиоксидант.
авокадо
Авокадо в кадрі. Фото: Pexels

Кому авокадо треба обмежити або навіть виключити з раціону:

Людям які мають SIBO — синдром надлишкового бактеріального росту. Це проявляється вздуттям та газоутворенням. Все тому що цей фрукт містить фруктани і бажано з‘їдати в день тільки половинку авокадо.

авокадо
Авокадо на столі. Фото: Pexels

"Авокадо рекомендовано обмежувати, якщо ви схильні до алергії. Цей продукт стимулює викид гістаміну та провокує свербіж і подразнення на шкірі", — резюмувала експертка. 

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