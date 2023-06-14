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Диетолог рассказала, кому нельзя есть авокадо

14 июня 2023 05:51
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чем полезен авокадо
Фруктовый авокадо. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Авокадо давно стал фруктом, который употребляют люди, придерживающиеся здорового питания. Однако он все же является сильным аллергеном, поэтому некоторым людям он противопоказан к употреблению.

Об этом сообщила диетолог Юлия Макаренкова.

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"Авокадо неотъемлемый продукт здорового питания, но некоторым людям он даже может навредить. Но сначала о пользе. Авокадо содержит много калия, больше чем в бананах. Также он содержит полезные жиры, лютеин для нашего зрения, глутатион, являющийся главным нашим антиоксидантом", — сообщила диетолог.

Польза авокадо

авокадо
Авокадо на хлебе. Фото: Pexels

Почему авокадо так полезен:

  • содержит полезные жиры;
  • много калия, больше чем в бананах;
  • содержащий лютеин полезно для зрения;
  • содержащий глутатион, главный антиоксидант.
авокадо
Авокадо в кадре. Фото: Pexels

Кому авокадо нужно ограничить или даже исключить из рациона:

Людям с SIBO — синдром избыточного бактериального роста. Это проявляется вздутием и газообразованием. Все потому, что этот фрукт содержит фруктаны и желательно съедать в день только половинку авокадо.

авокадо
Авокадо на столе. Фото: Pexels

"Авокадо рекомендовано ограничивать, если вы подвержены аллергии. Этот продукт стимулирует выброс гистамина и провоцирует зуд и раздражение на коже", — резюмировала эксперт.

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