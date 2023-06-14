Чем полезен авокадо

Диетолог рассказала, кому нельзя есть авокадо
Авокадо давно стал фруктом, который употребляют люди, придерживающиеся здорового питания. Однако он все же является сильным аллергеном, поэтому некоторым людям он противопоказан к употреблению.
Об этом сообщила диетолог Юлия Макаренкова.
"Авокадо неотъемлемый продукт здорового питания, но некоторым людям он даже может навредить. Но сначала о пользе. Авокадо содержит много калия, больше чем в бананах. Также он содержит полезные жиры, лютеин для нашего зрения, глутатион, являющийся главным нашим антиоксидантом", — сообщила диетолог.
Польза авокадо
Почему авокадо так полезен:
- содержит полезные жиры;
- много калия, больше чем в бананах;
- содержащий лютеин полезно для зрения;
- содержащий глутатион, главный антиоксидант.
Кому авокадо нужно ограничить или даже исключить из рациона:
Людям с SIBO — синдром избыточного бактериального роста. Это проявляется вздутием и газообразованием. Все потому, что этот фрукт содержит фруктаны и желательно съедать в день только половинку авокадо.
"Авокадо рекомендовано ограничивать, если вы подвержены аллергии. Этот продукт стимулирует выброс гистамина и провоцирует зуд и раздражение на коже", — резюмировала эксперт.
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