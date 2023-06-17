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Дієтологиня розповіла, чим шкідливий білий хліб та про небезпеку глютена

17 червня 2023 06:40
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як дізнатися про непереносимість глютену
Непереносимість глютену. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Що таке непереносимість до глютену та що поганого у звичайному білому хлібі? Лікарка розповіла про механізми впливу глютену на здоров'я, чому виникає непереносимість до глютену та як обмежити його споживання.

Про це повідомила дієтологиня Оля Євміна

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"Хліб в народі завжди берегли та шанували. Вас теж привчила бабуся все їсти з хлібом? Зараз багато хто не їсть хліб, бо від нього набирають вагу. Давайте розбиратися, що не так з сучасним борошном", — повідомила дієтологиня. 

Що поганого в білому хлібі? 

"На перший погляд нічого поганого. Наші пращури їли хліб, він дозволяв не померти в голодні часи, це було і є, ніхто з цим не сперечається. Італійці та французи тільки й роблять, що їдять круасани та багети. Дійсно, якщо в людини здоровий шлунково-кишечний тракт, то з перетравленням хлібу він впорається. Але якщо є якісь проблеми, наприклад застій в жовчі, або  порушення у складі мікрофлори кишківника, або інші патології, тоді порушуються проблеми", — сказала лікарка. 

хлеб
Хлібо-булочні вироби. Фото: Freepik

За останні роки, глютен набув великої уваги, тому що в люди мають ці проблеми і коли виключають хлібні вироби, які містять глютен, вони помічають покращення у самопочутті. 

Що таке глютен?

Глютен — це білок, який зазвичай міститься в зернових культурах, таких як пшениця, ячмінь і жито.  Раніше глютено місткі злаки були тільки в хлібі та макаронних виробах. Сьогодні глютен використовується всюди. 

глютен
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Продукти, які містять глютен:

  • хліб;
  • макарони; 
  • йогурти;
  • ковбаси; 
  • сири; 
  • м'ясний фарш; 
  • зубна паста; 
  • ліки. 

"Багато людей вважають глютен шкідливим для здоров'я, інші вважають, що дуже обмежена кількість людей мають проблеми з перетравленням глютену через хворобу, яка називають целіакія", — додала лікарка. 

хлеб
Готовий хліб. Фото: Freepik

Целіакія — це вроджене аутоімунне захворювання, при якому споживання глютену призводить до пошкодження слизової оболонки кишківника. Це досить рідкісна хвороба, яка трапляється в 1% населення всього світу. 

"Окрім целіакії існує стан, як непереносимість до глютену. Це не целіакія, інша проблема, яка стосується більшої кількості людей. Непереносимість до глютену може мати такі самі симптоми", — сказала дієтологиня. 

Вплив глютену на кишківник 

"У більшості людей, як целіакія, так і непереносимість глютена порушує всмоктування поживних речовин з їжі. Виникає атрофія кишкових ворсинок. У людей з такою проблемою кишківник стає без ворсинок, просто "лисим". Нічого не всмоктується, а їжа просто проходить транзитом. Не всмоктується магній, залізо, вітаміни, білки та вуглеводи. Тому може розвиватися залізодефіцитна анемія, інші стани дефицитів", — сказала Оля Євміна. 

пшеница
Пшеничне поле. Фото: Freepik

Як може з'явитися непереносимість до глютену? 

Через те, що глютену стало забагато. Сучасна промисловість додає глютен практично всюди. 

"Наукові дослідження показали, що сорти пшениці, які використовуються у сучасному сільському господарстві, містять в собі більшу кількість глютену у кожному зернятці, ніж раніше. Сучасні сорти пшениці виведені спеціально для того, щоб тісто з нього було пишнішим", — сказала дієтологиня. 

Сьогодні без проблем можна знайти злаки без глютену. Тому від нього можна без проблем відмовитися. 

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла чим краще снідати.

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