Как узнать о непереносимости глютена

Непереносимость глютена. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Что такое непереносимость к глютену и что плохого в обычном белом хлебе? Врач рассказала о механизмах влияния глютена на здоровье, почему возникает непереносимость глютена и как ограничить его потребление.

Об этом сообщила диетолог Оля Евмина.

Читайте также:

"Хлеб в народе всегда берегли и уважали. Вас тоже приучила бабушка все есть с хлебом? Сейчас многие не ест хлеб, потому что от него набирают вес. Давайте разбираться, что не так с современной мукой", — сообщила диетолог.

Что плохого в белом хлебе?

"Наши предки ели хлеб, он позволял не умереть в голодные времена, это было и есть, никто с этим не спорит. Итальянцы и французы только и делают, что едят круассаны и багеты. Действительно, если у человека здоровый желудочно-кишечный тракт, то с перевариванием хлеба он справится. Но если есть какие-то проблемы, например застой в желчи, или нарушения в составе микрофлоры кишечника, или другие патологии, тогда поднимаются проблемы", — сказала врач.

Хлебобулочные изделия. Фото: Freepik

За последние годы, глютен приобрел большое внимание, потому что у людей есть эти проблемы и когда исключают хлебные изделия, содержащие глютен, они замечают улучшение в самочувствии.

Что такое глютен?

Глютен — это белок, который обычно содержится в зерновых культурах, таких как пшеница, ячмень и рожь. Раньше глютено вместительные злаки были только в хлебе и макаронных изделиях. Сегодня глютен используется повсюду.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Продукты, содержащие глютен:

хлеб;

макароны;

йогурты;

колбасы;

сыры;

мясной фарш;

зубная паста;

лекарства.

"Многие люди считают глютен вредным для здоровья, другие считают, что очень ограниченное количество людей испытывают проблемы с перевариванием глютена из-за болезни, которая называют целиакия", — добавила врач.

Готовый хлеб. Фото: Freepik

Целиакия – это врожденное аутоиммунное заболевание, при котором потребление глютена приводит к повреждению слизистой кишечника. Это довольно редкая болезнь, встречающаяся у 1% населения всего мира.

"Помимо целиакии существует состояние, как непереносимость в глютен. Это не целиакия, другая проблема, которая касается большего количества людей. Непереносимость в глютен может иметь такие же симптомы", — сказала диетолог.

Воздействие глютена на кишечник

"У большинства людей, как целиакия, так и непереносимость глютена нарушает всасывание питательных веществ из пищи. Возникает атрофия кишечных ворсинок. У людей с такой проблемой кишечник становится без ворсинок, просто "лысым". Ничего не всасывается, а еда просто проходит транзитом. всасывается магний, железо, витамины, белки и углеводы. Поэтому может развиваться железодефицитная анемия, другие состояния дефицитов", — сказала Оля Евмина.

Пшеничное поле. Фото: Freepik

Как может появиться непереносимость в глютен?

Из-за того, что глютена стало многовато. Современная промышленность добавляет глютен практически всюду.

"Научные исследования показали, что сорта пшеницы, используемые в современном сельском хозяйстве, включают в себя большее количество глютена в каждом зернышке, чем раньше. Современные сорта пшеницы выведены специально для того, чтобы тесто из него было пышнее", — сказала диетолог.

Сегодня без проблем можно найти злаки без глютена. Потому от него можно без проблем отказаться.

Раньше мы писали, что диетология рассказала, чем лучше завтракать.