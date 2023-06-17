Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Диетолог рассказала, чем вреден белый хлеб и об опасности глютена arrow

Диетолог рассказала, чем вреден белый хлеб и об опасности глютена

17 июня 2023 06:40
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как узнать о непереносимости глютена
Непереносимость глютена. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Что такое непереносимость к глютену и что плохого в обычном белом хлебе? Врач рассказала о механизмах влияния глютена на здоровье, почему возникает непереносимость глютена и как ограничить его потребление.

Об этом сообщила диетолог Оля Евмина.

Читайте также:

"Хлеб в народе всегда берегли и уважали. Вас тоже приучила бабушка все есть с хлебом? Сейчас многие не ест хлеб, потому что от него набирают вес. Давайте разбираться, что не так с современной мукой", — сообщила диетолог.

Что плохого в белом хлебе?

"Наши предки ели хлеб, он позволял не умереть в голодные времена, это было и есть, никто с этим не спорит. Итальянцы и французы только и делают, что едят круассаны и багеты. Действительно, если у человека здоровый желудочно-кишечный тракт, то с перевариванием хлеба он справится. Но если есть какие-то проблемы, например застой в желчи, или нарушения в составе микрофлоры кишечника, или другие патологии, тогда поднимаются проблемы", — сказала врач.

хлеб
Хлебобулочные изделия. Фото: Freepik

За последние годы, глютен приобрел большое внимание, потому что у людей есть эти проблемы и когда исключают хлебные изделия, содержащие глютен, они замечают улучшение в самочувствии.

Что такое глютен?

Глютен — это белок, который обычно содержится в зерновых культурах, таких как пшеница, ячмень и рожь. Раньше глютено вместительные злаки были только в хлебе и макаронных изделиях. Сегодня глютен используется повсюду.

глютен
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Продукты, содержащие глютен:

  • хлеб;
  • макароны;
  • йогурты;
  • колбасы;
  • сыры;
  • мясной фарш;
  • зубная паста;
  • лекарства.

"Многие люди считают глютен вредным для здоровья, другие считают, что очень ограниченное количество людей испытывают проблемы с перевариванием глютена из-за болезни, которая называют целиакия", — добавила врач.

хлеб
Готовый хлеб. Фото: Freepik

Целиакия – это врожденное аутоиммунное заболевание, при котором потребление глютена приводит к повреждению слизистой кишечника. Это довольно редкая болезнь, встречающаяся у 1% населения всего мира.

"Помимо целиакии существует состояние, как непереносимость в глютен. Это не целиакия, другая проблема, которая касается большего количества людей. Непереносимость в глютен может иметь такие же симптомы", — сказала диетолог.

Воздействие глютена на кишечник

"У большинства людей, как целиакия, так и непереносимость глютена нарушает всасывание питательных веществ из пищи. Возникает атрофия кишечных ворсинок. У людей с такой проблемой кишечник становится без ворсинок, просто "лысым". Ничего не всасывается, а еда просто проходит транзитом. всасывается магний, железо, витамины, белки и углеводы. Поэтому может развиваться железодефицитная анемия, другие состояния дефицитов", — сказала Оля Евмина.

пшеница
Пшеничное поле. Фото: Freepik

Как может появиться непереносимость в глютен?

Из-за того, что глютена стало многовато. Современная промышленность добавляет глютен практически всюду.

"Научные исследования показали, что сорта пшеницы, используемые в современном сельском хозяйстве, включают в себя большее количество глютена в каждом зернышке, чем раньше. Современные сорта пшеницы выведены специально для того, чтобы тесто из него было пышнее",  сказала диетолог.

Сегодня без проблем можно найти злаки без глютена. Потому от него можно без проблем отказаться.

Раньше мы писали, что диетология рассказала, чем лучше завтракать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас