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Дієтологи розповіли, як правильно готувати гречку

5 червня 2023 20:32
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Скільки потрібно варити гречку
Гречана крупа. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Гречка дуже популярний гарнір в українській кухні. Щоб вона зберегла всі свої корисні властивості, її необхідно правильно готувати. 

Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров‘я докторки Толстікової.

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"Гречка — корисна та смачна крупа, яку можна використовувати як основу або гарнір під час будь-якого прийому їжі. Зібрали для вас декілька способів її приготування", — повідомили дієтологи. 

Варена гречка

"Головне тут — пам'ятати пропорцію 1:2 — склянка крупи на дві склянки води. Далі все просто, кладемо гречку у каструлю, заливаємо холодною водою й доводимо до кипіння. Потім робимо вогонь меншим та варимо кашу протягом 15 хвилин", — радять дієтологи. 

гречка
Варена гречка. Фото: Freepik

Експерти додають, що каструлю краще використати із товстим дном, а до крупи при варінні варто додати щіпку солі. Наприкінці можна додати вершкове масло або оливкову олію.

Гречка у духовці

Попередньо розігрійте духовку до 180 °C. Потім помістіть гречку у форму для запікання, залийте водою, посоліть та залиште у духовці до повного вбирання рідини – десь на 30 хвилин. 

гречка
Гречка з духовки. Фото: Freepik

Гречка у мультиварці

Розсипчасту гречку також дуже просто приготувати у мультиварці. Пропорція та ж сама, а от режим залежить від вашого пристрою. Орієнтовний час приготування – 25-30 хвилин.

мультиварка
Гречка в мульварці. Фото: Freepik

Раніше ми писали, що збалансоване харчування — це найважливіший інструмент тих, хто бажає якнайдовше зберегти молодість свого тіла. Проте є продукти, які уповільнюють роботу наших клітин, що призводить до передчасного старіння

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