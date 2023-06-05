Скільки потрібно варити гречку

Гречана крупа. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Гречка дуже популярний гарнір в українській кухні. Щоб вона зберегла всі свої корисні властивості, її необхідно правильно готувати.

Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров‘я докторки Толстікової.

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"Гречка — корисна та смачна крупа, яку можна використовувати як основу або гарнір під час будь-якого прийому їжі. Зібрали для вас декілька способів її приготування", — повідомили дієтологи.

Варена гречка

"Головне тут — пам'ятати пропорцію 1:2 — склянка крупи на дві склянки води. Далі все просто, кладемо гречку у каструлю, заливаємо холодною водою й доводимо до кипіння. Потім робимо вогонь меншим та варимо кашу протягом 15 хвилин", — радять дієтологи.

Варена гречка. Фото: Freepik

Експерти додають, що каструлю краще використати із товстим дном, а до крупи при варінні варто додати щіпку солі. Наприкінці можна додати вершкове масло або оливкову олію.

Гречка у духовці

Попередньо розігрійте духовку до 180 °C. Потім помістіть гречку у форму для запікання, залийте водою, посоліть та залиште у духовці до повного вбирання рідини – десь на 30 хвилин.

Гречка з духовки. Фото: Freepik

Гречка у мультиварці

Розсипчасту гречку також дуже просто приготувати у мультиварці. Пропорція та ж сама, а от режим залежить від вашого пристрою. Орієнтовний час приготування – 25-30 хвилин.

Гречка в мульварці. Фото: Freepik

Раніше ми писали, що збалансоване харчування — це найважливіший інструмент тих, хто бажає якнайдовше зберегти молодість свого тіла. Проте є продукти, які уповільнюють роботу наших клітин, що призводить до передчасного старіння.