Сколько нужно варить гречку

Гречневая крупа. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Гречка — очень популярный гарнир в украинской кухне. Чтобы она сохранила все свои полезные свойства, ее необходимо правильно готовить.

Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.

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"Гречка — полезная и вкусная крупа, которую можно использовать в качестве основы или гарнира во время любого приема пищи. Собрали для вас несколько способов ее приготовления", — сообщили диетологи.

Вареная гречка

"Главное здесь — помнить пропорцию 1:2 - стакан крупы на два стакана воды. Дальше все просто: кладем гречку в кастрюлю, заливаем холодной водой и доводим до кипения. Затем делаем огонь меньше и варим кашу в течение 15 минут", — сообщили диетологи.

Вареная гречка. Фото: Freepik

Эксперты добавляют, что кастрюлю лучше использовать с толстым дном, а к крупе при варке следует добавить щепотку соли. В конце можно добавить сливочное или оливковое масло.

Гречка в духовке

Предварительно разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Затем поместите гречку в форму для запекания, залейте водой, посолите и оставьте в духовке до полного впитывания жидкости – где-то на 30 минут.

Гречка из духовки. Фото: Freepik

Гречка в мультиварке

Рассыпчатую гречку тоже очень просто приготовить в мультиварке. Пропорция та же сама, а вот режим зависит от вашего устройства. Ориентировочное время приготовления – 25-30 минут.

Гречка в мульварке. Фото: Freepik

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