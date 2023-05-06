Відновлення шкіри є важливим етапом для збереження її молодості

Доглянута шкіра. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Ми завжди багато всього робимо зі шкірою обличчя, але на жаль, не завжди плануємо її відновлювати та регенерувати. Для того, щоб будь-яка шкіра була трансформована нам необхідно дотримуватися трьох пунктів.

Про це повідомила лікарка-дерматологиня, спеціалістка превентивної та антивікової медицини Марія Федчук.

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Коли ми з вами говоримо про домашній догляд, дуже добре, якщо він містить у собі все, і фруктові кислоти, і ретинол, і клітинні моменти стимуляції.

Кислоти

"Якщо ми протираємо шкіру після очищення тоніком, цей тонік може бути звичайним, або містити в собі фруктові кислоти. Фруктові кислоти можна використовувати кожного дня, якщо у вас жирна або комбінована шкіра. Якщо у вас шкіра нормальна або суха шкіра, то це повинен бути один або два рази на тиждень", — прокоментувала дерматологиня.

Догляд за шкірою. Фото: Pexels

Ретинол

"Для того, щоб допомогти дії фруктових кислот у відновленні, то ретино, це така штука, яка трансформує шкіру зі зморшками, пігментацією, висипанням. Ретинол нам дуже допомагає коригувати декілька процесів. Перш за все він робить більш живим, потовщеним та пружним саме епідерміальний шар шкіри. Тобто відновлювати шкіру мімізуючі зморшки. Якщо ми говоримо про шкіру з акне, то прибирати всю шкіру, яка має змертливі клітини", — сказала лікарка.

Більш глибока дія, додає лікарка, це зменшення сальності шкіри. Також одночасно з тим, ретинол нам необхідний для того, щоб мінімізувати зморшки.

Домашній догляд. Фото: Pexels

Проте починати терапію з ретинолом потрібно дуже поступово. Спочатку ви вводите ретинол один раз на тиждень. У домашніх умовах можна скористатися олією з аптеки з вітаміном А. Це за словами лікарки хороший вибір для тих, хто бажає спробувати ретинол в догляді самостійно, без супроводу косметолога. Якщо ви використовуєте ретинол необхідно защита шкіру від сонця за допомогою сонцезахисних засобів.

Клітинні механізми відновлення

Існує декілька ключових факторів, які допомагають у відновленні шкіри.

Косметичні засоби. Фото: Pexels

До таких факторів відносяться:

Фактори росту стовбурових клітин. Це Sh-Polypeptide-7 — приходить до сплячих стовбурових клітин, розбуджує їх і свої стовбурові клітини в шкірі стають молодими, задля того, щоб відновлення шкіри було ефективним. Епідермальний фактор росту. Це факт росту, який буде потовщувати епідерміс та допомагати йому бути більш пружним. Інсуліноподібний фактор росту. Він буде допомагати всим шарам шкірі розвиватися. Також він буде допомагати зберегти жирову тканину на обличчі там, де це необхідно. Глибока жирова клітковина з часом втрачаються. Вазоендотеліальний фактор росту. Це той фактор росту, який допомагає зміцнити судини та внутрішню стінку судин та проростити нові мікросудини для того, щоб колір шкіри був здоровим. Фактор росту фібробластів бета. Це такі заводи виробництва колагену та гіалуронової кислоти власною шкірою. Майже в 30 років в нас рівень еластину майже на нулі, а після 40 років рівень колагену стрімко зменшується. Це білкова структура.

Раніше ми писали, що косметолог розповіла про шкідливі звички для шкіри.