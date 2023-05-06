Восстановление кожи является важным этапом сохранения ее молодости

Ухоженная кожа. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Мы всегда много всего делаем с кожей лица, но, к сожалению, не всегда планируем ее восстанавливать и регенерировать. Для того чтобы любая кожа была трансформирована нам необходимо придерживаться трех пунктов.

Об этом сообщила врач-дерматолог, специалист превентивной и антивозрастной медицины Мария Федчук.

Читайте также:

Когда мы с вами говорим о домашнем уходе, очень хорошо, если он включает в себя все и фруктовые кислоты, и ретинол, и клеточные моменты стимуляции.

Кислоты

"Если мы протираем кожу после очищения тоником, тоник может быть обычным, или содержать в себе фруктовые кислоты. Фруктовые кислоты можно использовать ежедневно, если у вас жирная или комбинированная кожа. Если у вас кожа нормальная или сухая кожа, это должен быть один или два раза в неделю", — прокомментировала дерматолог.

Уход за кожей. Фото: Pexels

Ретинол

"Для того чтобы помочь действию фруктовых кислот в восстановлении, то ретинол, это такая штука, которая трансформирует кожу с морщинами, пигментацией, сыпью. Ретинол очень помогает корректировать несколько процессов. Прежде всего, он делает более живым, утолщенным и упругим именно эпидермиальный слой кожи. То есть восстанавливать кожу мимизирующие морщинки. Если мы говорим о коже из акне, то убирать всю кожу, которая имеет мертвые клетки", — сказала врач.

Более глубокое действие, добавляет врач, это уменьшение сальности кожи. Также одновременно с тем, ретинол нам необходим для того, чтобы минимизировать морщинки.

Домашний уход. Фото: Pexels

Однако начинать терапию с ретинолом нужно очень постепенно. Сначала вы вводите ретинол один раз в неделю. В домашних условиях можно воспользоваться маслом из аптеки с витамином А. Это, по словам врача, хороший выбор для желающих попробовать ретинол в уходе самостоятельно, без сопровождения косметолога. Если вы используете ретинол необходимо защитить кожу от солнца с помощью солнцезащитных средств.

Клеточные механизмы обновления

Есть несколько ключевых факторов, которые помогают в восстановлении кожи.

Косметические средства. Фото: Pexels

К таким факторам относятся:

Факторы роста стволовых клеток. Это Sh-Polypeptide-7 — приходит к спящим стволовым клеткам, разбуждает их и свои стволовые клетки в коже становятся молодыми, чтобы восстановление кожи было эффективным. Эпидермальный фактор роста. Это факт роста, который утолщает эпидермис и помогает ему быть более упругим. Инсулиноподобный фактор роста. Он будет помогать всем слоям кожи развиваться. Также он будет помогать сохранить жировую ткань на лице там, где это необходимо. Глубокая жировая клетчатка со временем теряется. Вазоэндотелиальный фактор роста. Это тот фактор роста, который помогает укрепить сосуды и внутреннюю стенку сосудов и прорастить новые микрососуды для того, чтобы цвет кожи был здоров. Фактор роста бета-фибробластов. Это такие заводы по производству коллагена и гиалуроновой кислоты собственной кожей. Почти в 30 лет уровень эластина у нас почти на нуле, а после 40 лет уровень коллагена стремительно уменьшается. Это белковая структура.

Ранее мы писали, что косметолог рассказала о вредных привычках для кожи.