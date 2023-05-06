Восстановление кожи является важным этапом сохранения ее молодости

Дерматолог рассказала, как восстановить кожу любого типа
Мы всегда много всего делаем с кожей лица, но, к сожалению, не всегда планируем ее восстанавливать и регенерировать. Для того чтобы любая кожа была трансформирована нам необходимо придерживаться трех пунктов.
Об этом сообщила врач-дерматолог, специалист превентивной и антивозрастной медицины Мария Федчук.
Когда мы с вами говорим о домашнем уходе, очень хорошо, если он включает в себя все и фруктовые кислоты, и ретинол, и клеточные моменты стимуляции.
Кислоты
"Если мы протираем кожу после очищения тоником, тоник может быть обычным, или содержать в себе фруктовые кислоты. Фруктовые кислоты можно использовать ежедневно, если у вас жирная или комбинированная кожа. Если у вас кожа нормальная или сухая кожа, это должен быть один или два раза в неделю", — прокомментировала дерматолог.
Ретинол
"Для того чтобы помочь действию фруктовых кислот в восстановлении, то ретинол, это такая штука, которая трансформирует кожу с морщинами, пигментацией, сыпью. Ретинол очень помогает корректировать несколько процессов. Прежде всего, он делает более живым, утолщенным и упругим именно эпидермиальный слой кожи. То есть восстанавливать кожу мимизирующие морщинки. Если мы говорим о коже из акне, то убирать всю кожу, которая имеет мертвые клетки", — сказала врач.
Более глубокое действие, добавляет врач, это уменьшение сальности кожи. Также одновременно с тем, ретинол нам необходим для того, чтобы минимизировать морщинки.
Однако начинать терапию с ретинолом нужно очень постепенно. Сначала вы вводите ретинол один раз в неделю. В домашних условиях можно воспользоваться маслом из аптеки с витамином А. Это, по словам врача, хороший выбор для желающих попробовать ретинол в уходе самостоятельно, без сопровождения косметолога. Если вы используете ретинол необходимо защитить кожу от солнца с помощью солнцезащитных средств.
Клеточные механизмы обновления
Есть несколько ключевых факторов, которые помогают в восстановлении кожи.
К таким факторам относятся:
- Факторы роста стволовых клеток. Это Sh-Polypeptide-7 — приходит к спящим стволовым клеткам, разбуждает их и свои стволовые клетки в коже становятся молодыми, чтобы восстановление кожи было эффективным.
- Эпидермальный фактор роста. Это факт роста, который утолщает эпидермис и помогает ему быть более упругим.
- Инсулиноподобный фактор роста. Он будет помогать всем слоям кожи развиваться. Также он будет помогать сохранить жировую ткань на лице там, где это необходимо. Глубокая жировая клетчатка со временем теряется.
- Вазоэндотелиальный фактор роста. Это тот фактор роста, который помогает укрепить сосуды и внутреннюю стенку сосудов и прорастить новые микрососуды для того, чтобы цвет кожи был здоров.
- Фактор роста бета-фибробластов. Это такие заводы по производству коллагена и гиалуроновой кислоты собственной кожей. Почти в 30 лет уровень эластина у нас почти на нуле, а после 40 лет уровень коллагена стремительно уменьшается. Это белковая структура.
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