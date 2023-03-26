Чотири очевидні ознаки дефіциту вітаміну B12: на що звернути увагу
Вітамін B12 допомагає підтримувати здоров’я нервової системи, крові, бере участь у формуванні ДНК і необхідний для підтримки мозкової діяльності. Вчені розповіли, які симптоми на тілі людини можуть вказувати на дефіцит цієї речовини.
Про це пише ua.novosti
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Організм людини не здатний самостійно продукувати B12, він отримує його тільки ззовні — з їжею або добавками. Низький рівень вітаміну протягом довгого часу може привести до психічного захворювання або патологій спинного і головного мозку. Згідно з результатами дослідження доктора Раджендрана Каннана, чотири основні ознаки дефіциту вітаміну B12.
Гіперпігментація
При дефіциті вітаміну B12 і під впливом сонячних променів шкіра активніше піддається пігментації. Причина полягає в утворенні відкладень меланіну-пігменту, що надає шкірі здоровий колір. Ділянки потемнілої шкіри можуть з’явитися на будь-якій частині тіла, в тому числі на обличчі.
Вітиліго
При гіперпігментації шкіра темніє, при вітиліго, навпаки — блідне. При вітиліго можна виявити на шкірі великі білі плями. Вони можуть утворюватися на руках, шиї або обличчі.
Кутовий хейліт
Ця ознака виражається в хворобливих і неестетичних ураженнях в куточках рота. Це можуть бути почервоніння, припухлість або кровотечі.
Випадання волосся
Вчені стверджують, що дефіцит вітаміну B12 є найчастішою причиною порідіння волосся. Через брак речовини волосяні фолікули перестають нормально забезпечуватися киснем, що призводить до ослаблення і подальшого випадання волосся.
Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ, в якому вимагається оприлюднити розвідувальні матеріали про причини спалаху коронавірусу в Китаї. У матеріалах йдеться про можливий зв’язок із цим лабораторії Інституту вірусології Вуханя.