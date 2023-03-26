Чотири очевидні ознаки дефіциту вітаміну B12: на що звернути увагу

Організм людини не здатний самостійно продукувати B12

Вітамін B12 допомагає підтримувати здоров’я нервової системи, крові, бере участь у формуванні ДНК і необхідний для підтримки мозкової діяльності. Вчені розповіли, які симптоми на тілі людини можуть вказувати на дефіцит цієї речовини.

Про це пише ua.novosti

Організм людини не здатний самостійно продукувати B12, він отримує його тільки ззовні — з їжею або добавками. Низький рівень вітаміну протягом довгого часу може привести до психічного захворювання або патологій спинного і головного мозку. Згідно з результатами дослідження доктора Раджендрана Каннана, чотири основні ознаки дефіциту вітаміну B12.

Гіперпігментація

При дефіциті вітаміну B12 і під впливом сонячних променів шкіра активніше піддається пігментації. Причина полягає в утворенні відкладень меланіну-пігменту, що надає шкірі здоровий колір. Ділянки потемнілої шкіри можуть з’явитися на будь-якій частині тіла, в тому числі на обличчі.

Вітиліго

При гіперпігментації шкіра темніє, при вітиліго, навпаки — блідне. При вітиліго можна виявити на шкірі великі білі плями. Вони можуть утворюватися на руках, шиї або обличчі.

Кутовий хейліт

Ця ознака виражається в хворобливих і неестетичних ураженнях в куточках рота. Це можуть бути почервоніння, припухлість або кровотечі.

Випадання волосся

Вчені стверджують, що дефіцит вітаміну B12 є найчастішою причиною порідіння волосся. Через брак речовини волосяні фолікули перестають нормально забезпечуватися киснем, що призводить до ослаблення і подальшого випадання волосся.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ, в якому вимагається оприлюднити розвідувальні матеріали про причини спалаху коронавірусу в Китаї. У матеріалах йдеться про можливий зв’язок із цим лабораторії Інституту вірусології Вуханя.