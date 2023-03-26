Четыре очевидных признака дефицита витамина B12: на что обратить внимание
Витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервной системы, крови, участвует в формировании ДНК и необходим для поддержания мозговой деятельности. Ученые рассказали, какие симптомы на теле человека могут указывать на недостаток этого вещества.
Об этом пишет ua.novosti
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Организм человека не способен самостоятельно продуцировать B12, он получает его только извне — с пищей или добавками. Низкий уровень витамина в течение длительного времени может привести к психическому заболеванию или патологиям спинного и головного мозга. Согласно результатам исследования доктора Раджендрана Каннана, четыре основных признака дефицита витамина B12.
Гиперпигментация
При дефиците витамина B12 и под воздействием солнечных лучей кожа активнее подвергается пигментации. Причина заключается в образовании отложений меланина-пигмента, придающего коже здоровый цвет. Участки потемневшей кожи могут появиться на любой части тела, в том числе на лице.
Витилиго
При гиперпигментации кожа темнеет, при витилиго, напротив – бледнеет. При витилиго можно обнаружить на коже большие белые пятна. Они могут образовываться на руках, шее или лице.
Угловой хейлит
Этот признак выражается в болезненных и неэстетических поражениях в уголках рта. Это могут быть краснота, припухлость или кровотечения.
Выпадение волос
Ученые утверждают, что дефицит витамина B12 является наиболее частой причиной породы волос. Из-за нехватки вещества волосяные фолликулы перестают нормально снабжаться кислородом, что приводит к ослаблению и дальнейшему выпадению волос.
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, в котором требуется обнародовать разведывательные материалы о причинах вспышки коронавируса в Китае. В материалах говорится о возможной связи с этим лаборатории Института вирусологии Уханя.