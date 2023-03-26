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Четыре очевидных признака дефицита витамина B12: на что обратить внимание

26 марта 2023 23:37
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Организм человека не способен самостоятельно производить B12
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервной системы, крови, участвует в формировании ДНК и необходим для поддержания мозговой деятельности. Ученые рассказали, какие симптомы на теле человека могут указывать на недостаток этого вещества.

Об этом пишет ua.novosti

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Организм человека не способен самостоятельно продуцировать B12, он получает его только извне — с пищей или добавками. Низкий уровень витамина в течение длительного времени может привести к психическому заболеванию или патологиям спинного и головного мозга. Согласно результатам исследования доктора Раджендрана Каннана, четыре основных признака дефицита витамина B12.

Гиперпигментация

При дефиците витамина B12 и под воздействием солнечных лучей кожа активнее подвергается пигментации. Причина заключается в образовании отложений меланина-пигмента, придающего коже здоровый цвет. Участки потемневшей кожи могут появиться на любой части тела, в том числе на лице.

Витилиго

При гиперпигментации кожа темнеет, при витилиго, напротив – бледнеет. При витилиго можно обнаружить на коже большие белые пятна. Они могут образовываться на руках, шее или лице.

Угловой хейлит

Этот признак выражается в болезненных и неэстетических поражениях в уголках рта. Это могут быть краснота, припухлость или кровотечения.

Выпадение волос

Ученые утверждают, что дефицит витамина B12 является наиболее частой причиной породы волос. Из-за нехватки вещества волосяные фолликулы перестают нормально снабжаться кислородом, что приводит к ослаблению и дальнейшему выпадению волос.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, в котором требуется обнародовать разведывательные материалы о причинах вспышки коронавируса в Китае. В материалах говорится о возможной связи с этим лаборатории Института вирусологии Уханя.

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