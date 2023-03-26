Четыре очевидных признака дефицита витамина B12: на что обратить внимание

Организм человека не способен самостоятельно производить B12

Витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервной системы, крови, участвует в формировании ДНК и необходим для поддержания мозговой деятельности. Ученые рассказали, какие симптомы на теле человека могут указывать на недостаток этого вещества.

Об этом пишет ua.novosti

Организм человека не способен самостоятельно продуцировать B12, он получает его только извне — с пищей или добавками. Низкий уровень витамина в течение длительного времени может привести к психическому заболеванию или патологиям спинного и головного мозга. Согласно результатам исследования доктора Раджендрана Каннана, четыре основных признака дефицита витамина B12.

Гиперпигментация

При дефиците витамина B12 и под воздействием солнечных лучей кожа активнее подвергается пигментации. Причина заключается в образовании отложений меланина-пигмента, придающего коже здоровый цвет. Участки потемневшей кожи могут появиться на любой части тела, в том числе на лице.

Витилиго

При гиперпигментации кожа темнеет, при витилиго, напротив – бледнеет. При витилиго можно обнаружить на коже большие белые пятна. Они могут образовываться на руках, шее или лице.

Угловой хейлит

Этот признак выражается в болезненных и неэстетических поражениях в уголках рта. Это могут быть краснота, припухлость или кровотечения.

Выпадение волос

Ученые утверждают, что дефицит витамина B12 является наиболее частой причиной породы волос. Из-за нехватки вещества волосяные фолликулы перестают нормально снабжаться кислородом, что приводит к ослаблению и дальнейшему выпадению волос.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, в котором требуется обнародовать разведывательные материалы о причинах вспышки коронавируса в Китае. В материалах говорится о возможной связи с этим лаборатории Института вирусологии Уханя.