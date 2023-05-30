Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Чому спостерігати за часом під час безсоння шкідливо arrow

Чому спостерігати за часом під час безсоння шкідливо

30 травня 2023 00:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чому спостерігати за часом під час безсоння шкідливо
Жінка спостерігає за годинником. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідження показало, що люди, які страждають на безсоння, погіршують свій стан тим, що постійно спостерігають за годинником. Таким чином вони відмірюють собі час, скільки спатимуть, якщо заснуть зараз, і о котрій потрібно прокинутись, щоб вирішити свої справи, що погіршує ситуацію зі сном.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Читайте також:

Чому спостерігати за годинником шкідливо

Так, спостереження за годинником, або поведінка моніторингу часу (TMB), робить безсоння ще більш виснажливим. Також це призводить до розчарування та збільшення кількості приймання снодійних препаратів. Крім того, надмірне спостерігання за часом призводить до ще більшого спостерігання.

"Люди стурбовані тим, що вони не висипаються, а потім починають оцінювати, скільки часу їм знадобиться, щоб знову заснути, і коли вони повинні встати. Це не та діяльність, яка допомагає заснути; чим сильніше ви відчуваєте стрес, тим важче вам буде заснути", — зазначив клінічний психолог з Університету Індіани в Блумінгтоні Спенсер Доусон.

Жінка страждає на безсоння. Фото: google.com

До яких наслідків може призвести спостереження за часом

Команда вчених вивчили дані щодо сну 4 886 пацієнтів, які заповнили анкету в медичному центрі сну в Арізоні. Науковці зважали на такі характеристики, як тяжкість безсоння, витрачений час на спостереження за годинником і спроби заснути, а також приймання снодійних ліків. Крім того, дослідники помітили, що спостереження за годинником спонукає до використання лікарських засобів, що погіршує безсоння. Це своєю чергою впливає на настрій та навіть може призвести до депресії.

Вчені рекомендують прибрати будь-які пристрої, що показують час, із поля зору. Таким чином це значно полегшить симптоми безсоння.

"Одна річ, яку люди могли б зробити — це перевернути або прикрити свій годинник, відмовитися від смартгодинника, відкласти якомога далі телефон, щоб просто не перевіряти час", — зазначив Доусон.

Нагадаємо, що кожна третя людина в якийсь момент свого життя страждає на безсоння. Так, можна годинами лежати в ліжку, намагаючись заснути. Телевізійний лікар Майкл Мослі дав кілька порад для тих, хто намагається покращити свій сон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB