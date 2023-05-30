Чому спостерігати за часом під час безсоння шкідливо

Жінка спостерігає за годинником. Фото: google.com

Дослідження показало, що люди, які страждають на безсоння, погіршують свій стан тим, що постійно спостерігають за годинником. Таким чином вони відмірюють собі час, скільки спатимуть, якщо заснуть зараз, і о котрій потрібно прокинутись, щоб вирішити свої справи, що погіршує ситуацію зі сном.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Чому спостерігати за годинником шкідливо

Так, спостереження за годинником, або поведінка моніторингу часу (TMB), робить безсоння ще більш виснажливим. Також це призводить до розчарування та збільшення кількості приймання снодійних препаратів. Крім того, надмірне спостерігання за часом призводить до ще більшого спостерігання.

"Люди стурбовані тим, що вони не висипаються, а потім починають оцінювати, скільки часу їм знадобиться, щоб знову заснути, і коли вони повинні встати. Це не та діяльність, яка допомагає заснути; чим сильніше ви відчуваєте стрес, тим важче вам буде заснути", — зазначив клінічний психолог з Університету Індіани в Блумінгтоні Спенсер Доусон.

Жінка страждає на безсоння. Фото: google.com

До яких наслідків може призвести спостереження за часом

Команда вчених вивчили дані щодо сну 4 886 пацієнтів, які заповнили анкету в медичному центрі сну в Арізоні. Науковці зважали на такі характеристики, як тяжкість безсоння, витрачений час на спостереження за годинником і спроби заснути, а також приймання снодійних ліків. Крім того, дослідники помітили, що спостереження за годинником спонукає до використання лікарських засобів, що погіршує безсоння. Це своєю чергою впливає на настрій та навіть може призвести до депресії.

Вчені рекомендують прибрати будь-які пристрої, що показують час, із поля зору. Таким чином це значно полегшить симптоми безсоння.

"Одна річ, яку люди могли б зробити — це перевернути або прикрити свій годинник, відмовитися від смартгодинника, відкласти якомога далі телефон, щоб просто не перевіряти час", — зазначив Доусон.

Нагадаємо, що кожна третя людина в якийсь момент свого життя страждає на безсоння. Так, можна годинами лежати в ліжку, намагаючись заснути. Телевізійний лікар Майкл Мослі дав кілька порад для тих, хто намагається покращити свій сон.