Почему наблюдать за временем во время бессонницы вредно
Исследование показало, что люди, страдающие бессонницей, ухудшают свое состояние тем, что постоянно наблюдают за часами. Таким образом они отмеряют себе время, сколько будут спать, если уснут сейчас, и во сколько нужно проснуться, чтобы решить свои дела, что усугубляет ситуацию со сном.
Об этом сообщает ScienceAlert.
Почему наблюдать за часами вредно
Так, наблюдение за часами, или поведение мониторинга времени (TMB), делает бессонницу еще более утомительной. Также это приводит к разочарованию и увеличению количества приема снотворных препаратов. Кроме того, чрезмерное наблюдение по времени приводит к еще большему наблюдению.
"Люди обеспокоены тем, что они не высыпаются, а потом начинают оценивать, сколько времени им понадобится, чтобы снова уснуть, и когда они должны встать. Это не та деятельность, которая помогает уснуть; чем сильнее вы испытываете стресс, тем труднее вам будет уснуть", — отметил клинический психолог из Университета Индианы в Блумингтоне Спенсер Доусон.
К каким последствиям может привести наблюдение за временем
Команда ученых изучила данные по сну 4 886 пациентов, заполнивших анкету в медицинском центре сна в Аризоне. Ученые взяли во внимание такие характеристики, как тяжесть бессонницы, потраченное время на наблюдение за часами и попытки уснуть, а также прием снотворных лекарств. Кроме того, исследователи заметили, что наблюдение за часами побуждает к использованию лекарственных средств, что ухудшает бессонницу. Это в свою очередь влияет на настроение и может привести к депрессии.
Ученые рекомендуют убрать любые показывающие время устройства из поля зрения. Таким образом, это значительно облегчит симптомы бессонницы.
"Одна вещь, которую люди могли бы сделать — это перевернуть или прикрыть свои часы, отказаться от смарт-часов, отложить как можно дальше телефон, чтобы просто не проверять время", — отметил Доусон.
Напомним, что каждый третий человек в какой-то момент своей жизни страдает бессонницей. Так, можно часами лежать в постели, пытаясь уснуть. Телевизионный врач Майкл Мосли дал несколько советов для тех, кто пытается улучшить свой сон.