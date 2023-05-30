Почему наблюдать за временем во время бессонницы вредно

Женщина наблюдает за часами. Фото: google.com

Исследование показало, что люди, страдающие бессонницей, ухудшают свое состояние тем, что постоянно наблюдают за часами. Таким образом они отмеряют себе время, сколько будут спать, если уснут сейчас, и во сколько нужно проснуться, чтобы решить свои дела, что усугубляет ситуацию со сном.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Читайте также:

Почему наблюдать за часами вредно

Так, наблюдение за часами, или поведение мониторинга времени (TMB), делает бессонницу еще более утомительной. Также это приводит к разочарованию и увеличению количества приема снотворных препаратов. Кроме того, чрезмерное наблюдение по времени приводит к еще большему наблюдению.

"Люди обеспокоены тем, что они не высыпаются, а потом начинают оценивать, сколько времени им понадобится, чтобы снова уснуть, и когда они должны встать. Это не та деятельность, которая помогает уснуть; чем сильнее вы испытываете стресс, тем труднее вам будет уснуть", — отметил клинический психолог из Университета Индианы в Блумингтоне Спенсер Доусон.

Женщина страдает бессонницей. Фото: google.com

К каким последствиям может привести наблюдение за временем

Команда ученых изучила данные по сну 4 886 пациентов, заполнивших анкету в медицинском центре сна в Аризоне. Ученые взяли во внимание такие характеристики, как тяжесть бессонницы, потраченное время на наблюдение за часами и попытки уснуть, а также прием снотворных лекарств. Кроме того, исследователи заметили, что наблюдение за часами побуждает к использованию лекарственных средств, что ухудшает бессонницу. Это в свою очередь влияет на настроение и может привести к депрессии.

Ученые рекомендуют убрать любые показывающие время устройства из поля зрения. Таким образом, это значительно облегчит симптомы бессонницы.

"Одна вещь, которую люди могли бы сделать — это перевернуть или прикрыть свои часы, отказаться от смарт-часов, отложить как можно дальше телефон, чтобы просто не проверять время", — отметил Доусон.

Напомним, что каждый третий человек в какой-то момент своей жизни страдает бессонницей. Так, можно часами лежать в постели, пытаясь уснуть. Телевизионный врач Майкл Мосли дал несколько советов для тех, кто пытается улучшить свой сон.