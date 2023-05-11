Лікар дав кілька важливих порад, які допоможуть впоратися з безсонням та спати міцніше

Дівчина страждає на безсоння. Фото: freepik.com

Кожна третя людина в якийсь момент свого життя страждає на безсоння. Так, можна годинами лежати в ліжку, намагаючись заснути. Телевізійний лікар Майкл Мослі дав кілька порад для тих, хто намагається покращити свій сон.

Про це пише Wales Online.

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Так, за словами Мослі, варто концентруватися на диханні, вставати в один і той же час кожного дня, не мучити себе, якщо сон ніяк не приходить і приймати перед сном гарячий душ чи теплу ванну.

"Я рекомендую вам спробувати дихати животом. Покладіть одну руку на груди, а іншу нижче грудної клітки. Коли ви вдихаєте, ви повинні відчувати, як рука на животі підіймається, водночас рука на грудях залишається відносно нерухомою. Це чудовий спосіб одразу ж заспокоїтися, якщо ви щосили намагаєтеся заснути або прокинулися, коли ваш розум мчить", — зазначив лікар.

Чому важливо прокидатися в один і той же час щодня

Важливо прокидатися о конкретній годині щодня й виходити на прогулянку. Дослідження підтвердили, що час, коли ми встаємо набагато важливіший, ніж той, коли лягаємо спати, оскільки більше значення для біологічного годинника, що "цокає" в кожному з нас.

Крім того, денне світло допоможе краще прокинутися, а прогулянка зробить день кращим.

Лікар також зазначив, що краще не мучитися й вставати з ліжка, якщо не хочеться спати. Це називається "контролем стимулів" — якщо вставати, коли не засинаєш і лягати спати, коли цього хочеться, то це руйнує замкнене коло безсоння.

Він наголошує, що дуже важливо не працювати в ліжку та не дивитися телевізор.

Чи можна спати скільки схочеться

Майкл Мослі зазначив, що дуже допомагає заснути тепла ванна чи гарячий душ. Коли наше тіло нагрівається, а потім охолоджується, то це діє як "заспокійливе" й допоможе поринути в сон.

Одна з найважливіших порад лікарів — слухати себе. Не варто зациклюватися на ідеальному 8-годинному сні, адже комусь потрібно 6 годин, а комусь 12, щоб виспатися й почуватися бадьоро.

Потрібно припинити дивитися вночі на годинник і турбуватися про те, скільки ви спите.

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