Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Лікар дав кілька важливих порад, які допоможуть впоратися з безсонням та спати міцніше arrow

Лікар дав кілька важливих порад, які допоможуть впоратися з безсонням та спати міцніше

11 травня 2023 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Лікар дав кілька важливих порад, які допоможуть впоратися з безсонням та спати міцніше
Дівчина страждає на безсоння. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Кожна третя людина в якийсь момент свого життя страждає на безсоння. Так, можна годинами лежати в ліжку, намагаючись заснути. Телевізійний лікар Майкл Мослі дав кілька порад для тих, хто намагається покращити свій сон.

Про це пише Wales Online.

Читайте також:

Що допоможе позбутися безсоння

Так, за словами Мослі, варто концентруватися на диханні, вставати в один і той же час кожного дня, не мучити себе, якщо сон ніяк не приходить і приймати перед сном гарячий душ чи теплу ванну.

"Я рекомендую вам спробувати дихати животом. Покладіть одну руку на груди, а іншу нижче грудної клітки. Коли ви вдихаєте, ви повинні відчувати, як рука на животі підіймається, водночас рука на грудях залишається відносно нерухомою. Це чудовий спосіб одразу ж заспокоїтися, якщо ви щосили намагаєтеся заснути або прокинулися, коли ваш розум мчить", — зазначив лікар.

Чому важливо прокидатися в один і той же час щодня

Важливо прокидатися о конкретній годині щодня й виходити на прогулянку. Дослідження підтвердили, що час, коли ми встаємо набагато важливіший, ніж той, коли лягаємо спати, оскільки більше значення для біологічного годинника, що "цокає" в кожному з нас.

Крім того, денне світло допоможе краще прокинутися, а прогулянка зробить день кращим.

Лікар також зазначив, що краще не мучитися й вставати з ліжка, якщо не хочеться спати. Це називається "контролем стимулів" — якщо вставати, коли не засинаєш і лягати спати, коли цього хочеться, то це руйнує замкнене коло безсоння.

Він наголошує, що дуже важливо не працювати в ліжку та не дивитися телевізор.

Чи можна спати скільки схочеться

Майкл Мослі зазначив, що дуже допомагає заснути тепла ванна чи гарячий душ. Коли наше тіло нагрівається, а потім охолоджується, то це діє як "заспокійливе" й допоможе поринути в сон.

Одна з найважливіших порад лікарів — слухати себе. Не варто зациклюватися на ідеальному 8-годинному сні, адже комусь потрібно 6 годин, а комусь 12, щоб виспатися й почуватися бадьоро.

Потрібно припинити дивитися вночі на годинник і турбуватися про те, скільки ви спите.

Нагадаємо, що ми розповідали про те, як налагодити здоровий сон і, нарешті, знову навчитися відпочивати нормально навіть під час війни. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB