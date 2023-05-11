Лікар дав кілька важливих порад, які допоможуть впоратися з безсонням та спати міцніше
Кожна третя людина в якийсь момент свого життя страждає на безсоння. Так, можна годинами лежати в ліжку, намагаючись заснути. Телевізійний лікар Майкл Мослі дав кілька порад для тих, хто намагається покращити свій сон.
Про це пише Wales Online.
Що допоможе позбутися безсоння
Так, за словами Мослі, варто концентруватися на диханні, вставати в один і той же час кожного дня, не мучити себе, якщо сон ніяк не приходить і приймати перед сном гарячий душ чи теплу ванну.
"Я рекомендую вам спробувати дихати животом. Покладіть одну руку на груди, а іншу нижче грудної клітки. Коли ви вдихаєте, ви повинні відчувати, як рука на животі підіймається, водночас рука на грудях залишається відносно нерухомою. Це чудовий спосіб одразу ж заспокоїтися, якщо ви щосили намагаєтеся заснути або прокинулися, коли ваш розум мчить", — зазначив лікар.
Чому важливо прокидатися в один і той же час щодня
Важливо прокидатися о конкретній годині щодня й виходити на прогулянку. Дослідження підтвердили, що час, коли ми встаємо набагато важливіший, ніж той, коли лягаємо спати, оскільки більше значення для біологічного годинника, що "цокає" в кожному з нас.
Крім того, денне світло допоможе краще прокинутися, а прогулянка зробить день кращим.
Лікар також зазначив, що краще не мучитися й вставати з ліжка, якщо не хочеться спати. Це називається "контролем стимулів" — якщо вставати, коли не засинаєш і лягати спати, коли цього хочеться, то це руйнує замкнене коло безсоння.
Він наголошує, що дуже важливо не працювати в ліжку та не дивитися телевізор.
Чи можна спати скільки схочеться
Майкл Мослі зазначив, що дуже допомагає заснути тепла ванна чи гарячий душ. Коли наше тіло нагрівається, а потім охолоджується, то це діє як "заспокійливе" й допоможе поринути в сон.
Одна з найважливіших порад лікарів — слухати себе. Не варто зациклюватися на ідеальному 8-годинному сні, адже комусь потрібно 6 годин, а комусь 12, щоб виспатися й почуватися бадьоро.
Потрібно припинити дивитися вночі на годинник і турбуватися про те, скільки ви спите.
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