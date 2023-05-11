Врач дал несколько важных советов, которые помогут справиться с бессонницей и спать крепче

Девушка страдает бессонницей. Фото: freepik.com

Каждый третий человек в какой-то момент своей жизни страдает бессонницей. Так, можно часами лежать в постели, пытаясь заснуть. Телевизионный врач Майкл Мосли дал несколько советов для тех, кто пытается улучшить свой сон.

Об этом пишет Wales Online.

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Так, по словам Мосли, следует сконцентрироваться на дыхании, вставать в одно и то же время каждый день, не изводить себя, если сон никак не приходит и принимать перед сном горячий душ или теплую ванну.

"Я рекомендую вам попробовать дышать животом. Положите одну руку на грудь, а другую ниже грудной клетки. Когда вы вдыхаете, вы должны чувствовать, как рука на животе поднимается, одновременно рука на груди остается относительно неподвижной. Это отличный способ сразу же успокоиться, если вы вовсю пытаетесь заснуть или проснулись, когда ваш ум мчится", — отметил врач.

Почему важно просыпаться в одно и то же время каждый день

Важно просыпаться в конкретный час ежедневно и выходить на прогулку. Исследования подтвердили, что время, когда мы встаем гораздо важнее, чем то, когда ложимся спать, поскольку это имеет большее значение для биологических часов, "тикающих" в каждом из нас.

Кроме того, дневной свет поможет лучше проснуться, а прогулка сделает день лучше.

Врач также отметил, что лучше не мучиться и вставать с постели, если не хочется спать. Это называется "контролем стимулов" — если вставать, когда не засыпаешь и ложиться спать, когда этого хочется, то это разрушает замкнутый круг бессонницы.

Он подчеркивает, что очень важно не работать в постели и не смотреть телевизор.

Можно ли спать сколько захочется

Майкл Мосли отметил, что очень помогает уснуть теплая ванна или горячий душ. Когда наше тело нагревается, а затем охлаждается, то это действует как "успокаивающее" и поможет погрузиться в сон.

Один из важнейших советов врачей — слушать себя. Не стоит зацикливаться на идеальном 8-часовом сне, ведь кому-то нужно 6 часов, а кому-то 12, чтобы выспаться и чувствовать себя бодро.

Нужно перестать смотреть ночью на часы и беспокоиться о том, сколько вы спите.

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