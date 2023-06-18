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Чому болить голова при тренуваннях: неврологиня пояснила причини

18 червня 2023 06:35
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Головний біль під час тренувань
Дівчина тренується. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Існує такий головний біль, який виникає під час чи після фізичного навантаження. Біль може бути пульсуючим та тривати від п'яти хвилин до двох діб. 

Про це повідомила лікарка неврологиня, психотерапевтка Дар’я Горбатько.

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Головний біль при тренуваннях

"Як відзначають самі пацієнти, такий головний біль виникає під час тренування або фізичного навантаження. І характеризується тим, що він є пульсуючим, може бути як однобічним, так і двобічним. І зазвичай не пов'язаний з нудотою, і блювотою, а триває від 5 хвилин, до 48 годин. Частіше за все виникає при спекотній погоді, або коли людина знаходиться на висоті", — повідомила лікарка. 

спорт
Дівчина займається спортом. Фото: Freepik

Лікарка додає, що такий головний біль може бути симптомом якогось осноговго захворювання в організмі. 

Симптоми основної причини:

  • черепно-мозкова травма напередодні, або просто травма;
  • судинні аномалії;
  • гострі стани!;
  • іноді-феохромоцитома;
  • пухлини.
спорт
Люди займаються спортом. Фото: Freepik

Як проявляється?

  • виникає тільки під час, або після фізичного навантаження;
  • пульсуючий характер;
  • може бути двобічною, або однобічною;
  • триває від 5 хвилин до 48 годин;
  • зазвичай, не пов’язані з нудотою, або блювотою;
  • відсутність інших симптомів.

Лікування

"Препаратом вибору в даному випадку є індометацин від 25 до 250 мг. Даний пост носить характер ознайомлення. Самолікування шкодить здоров’ю людини", — резюмувала лікарка. 

Раніше ми писали про поради невролога, що робити, коли прихопило спину.

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