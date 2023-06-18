Головные боли во время тренировок

Почему болит голова при тренировках: неврологиня объяснила причины
Существует такая головная боль, которая возникает во время или после физической нагрузки. Боль может быть пульсирующей и длиться от пяти минут до двух суток.
Об этом сообщила врач неврологиня, психотерапевт Дарья Горбатько.
Головная боль вовремя тренировок
"Как отмечают сами пациенты, такая головная боль возникает во время тренировки или физической нагрузки. И характеризуется тем, что она пульсирующая, может быть как односторонней, так и двусторонней. И обычно не связана с тошнотой и рвотой, а продолжается 5 минут, до 48 часов. Чаще всего возникает при жаркой погоде или когда человек находится на высоте", — сообщила врач.
Врач добавляет, что такая головная боль может быть симптомом какого-то основного заболевания в организме.
Симптомы основной причины:
- черепно-мозговая травма накануне или просто травма;
- сосудистые аномалии;
- острые состояния!;
- иногда – феохромоцитома;
- опухоли.
Как проявляется?
- возникает только во время или после физической нагрузки;
- пульсирующий характер;
- может быть двусторонней или односторонней;
- длится от 5 минут до 48 часов;
- обычно, не связанные с тошнотой или рвотой;
- отсутствие других симптомов.
Лечение
"Препаратом выбора в данном случае является индометацин от 25 до 250 мг. Данный пост носит характер ознакомления. Самолечение вредит здоровью человека", — резюмировала врач.
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