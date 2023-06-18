Головные боли во время тренировок

Девушка тренируется. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Существует такая головная боль, которая возникает во время или после физической нагрузки. Боль может быть пульсирующей и длиться от пяти минут до двух суток.

Об этом сообщила врач неврологиня, психотерапевт Дарья Горбатько.

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"Как отмечают сами пациенты, такая головная боль возникает во время тренировки или физической нагрузки. И характеризуется тем, что она пульсирующая, может быть как односторонней, так и двусторонней. И обычно не связана с тошнотой и рвотой, а продолжается 5 минут, до 48 часов. Чаще всего возникает при жаркой погоде или когда человек находится на высоте", — сообщила врач.

Девушка занимается спортом. Фото: Freepik

Врач добавляет, что такая головная боль может быть симптомом какого-то основного заболевания в организме.

Симптомы основной причины:

черепно-мозговая травма накануне или просто травма;

сосудистые аномалии;

острые состояния!;

иногда – феохромоцитома;

опухоли.

Люди занимаются спортом. Фото: Freepik

Как проявляется?

возникает только во время или после физической нагрузки;

пульсирующий характер;

может быть двусторонней или односторонней;

длится от 5 минут до 48 часов;

обычно, не связанные с тошнотой или рвотой;

отсутствие других симптомов.

Лечение

"Препаратом выбора в данном случае является индометацин от 25 до 250 мг. Данный пост носит характер ознакомления. Самолечение вредит здоровью человека", — резюмировала врач.

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