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Почему болит голова при тренировках: неврологиня объяснила причины

18 июня 2023 06:35
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Головные боли во время тренировок
Девушка тренируется. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Существует такая головная боль, которая возникает во время или после физической нагрузки. Боль может быть пульсирующей и длиться от пяти минут до двух суток.

Об этом сообщила врач неврологиня, психотерапевт Дарья Горбатько.

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Головная боль вовремя тренировок

"Как отмечают сами пациенты, такая головная боль возникает во время тренировки или физической нагрузки. И характеризуется тем, что она пульсирующая, может быть как односторонней, так и двусторонней. И обычно не связана с тошнотой и рвотой, а продолжается 5 минут, до 48 часов. Чаще всего возникает при жаркой погоде или когда человек находится на высоте", — сообщила врач.

спорт
Девушка занимается спортом. Фото: Freepik

Врач добавляет, что такая головная боль может быть симптомом какого-то основного заболевания в организме.

Симптомы основной причины:

  • черепно-мозговая травма накануне или просто травма;
  • сосудистые аномалии;
  • острые состояния!;
  • иногда – феохромоцитома;
  • опухоли.
спорт
Люди занимаются спортом. Фото: Freepik

Как проявляется?

  • возникает только во время или после физической нагрузки;
  • пульсирующий характер;
  • может быть двусторонней или односторонней;
  • длится от 5 минут до 48 часов;
  • обычно, не связанные с тошнотой или рвотой;
  • отсутствие других симптомов.

Лечение

"Препаратом выбора в данном случае является индометацин от 25 до 250 мг. Данный пост носит характер ознакомления. Самолечение вредит здоровью человека", — резюмировала врач.

Раньше мы писали о советах невролога, что делать, когда прихватило спину.

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