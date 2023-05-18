Чи корисне безлактозне молоко

Безлактозне молоко. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Маркетинговий хід, або чому насправді безлактозні продукти так само не можна вживати людям з непереносимість лактози. Ряд досліджень пояснив в чому причина.

Про це повідомила дієтологиня Катерина Пашко.

Читайте також:

"Більше ніж половина світу має лактозну недостатність. Це вже давно вивчений факт. Наприклад у африканців, лактозна непереносимість сягає 60-80%. А у індусів лактозна непереносимість майже 100%. От цікаво, що аюрведа досі рекомендує впивати на ніч склянку молока, ігноруючи той факт, що це вже не актуально. Ці знання прийшли до нас п'ять тисяч років тому, ця наука була процвітаючою наукою про медицину. Зараз ми живемо в сучасному світі і не дуже ці факти можуть допомагати сучасній людини. А от іспанців непереносимість лактози сягає 50-60% відсотків. Таким чином ви можете самостійно виявити, чи є у вас схильність до лактазної непереносимості, зробивши генетичний тест", — повідомила лікарка.

Капучіно з безлактозним молоком. Фото: Pexels

Чи корисні безлактозні продукти

"Безлактозні продукти ніякі не безлактозні. Вони також мають лактозу, просто туди в маленький кількості додають фермент лактазу, який "сама себе перетравлює". Але люди, не займайтеся саморуйнуванням вживаючі ці продукти", — зауважила дієтологиня.

Безлактозна продукція. Фото: Pexels

Чому молоко небезпечно давати дітям

"Цікавий факт, що у тих дітей, у яких є лактозна непереносимість, при цьому дитині дають коров'яче молоко, вони можуть мати затримку інтелектуального та фізичного розвитку", — додала Катерина Пашко. .

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, чи можна запивати їжу кавою.