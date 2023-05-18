Полезно ли безлактозное молоко

Безлактозное молоко. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Маркетинговый ход, или почему на самом деле безлактозные продукты так же нельзя употреблять людям с непереносимостью лактозы. Ряд исследований объяснил в чем причина.

Об этом сообщила диетолог Екатерина Пашко .

Читайте также:

"Более половины мира имеет лактозную недостаточность. Это уже давно изученный факт. Например у африканцев, лактозная непереносимость достигает 60-80%. А у индусов лактозная непереносимость почти 100%. Вот интересно, что аюрведа до сих пор рекомендует упивать на ночь стеклянную тот факт, что это уже не актуально.Эти знания пришли к нам пять тысяч лет назад, эта наука была преуспевающей наукой о медицине.Сейчас мы живем в современном мире и не очень эти факты могут помогать современному человеку.А вот испанцев непереносимость лактозы достигает 50-60% процентов. Таким образом вы можете самостоятельно обнаружить, есть ли у вас склонность к лактазной непереносимости, сделав генетический тест", — сообщила врач.

Капучино с безлактозным молоком. Фото: Pexels

Полезны ли безлактозные продукты

"Безлактозные продукты никакие не безлактозные. Они также имеют лактозу, просто туда в небольшом количестве добавляют фермент лактазу, который "сама себя переваривает". Но люди, не занимайтесь саморазрушением употребляя эти продукты", — отметила диетология.

Беслактозная продукция. Фото: Pexels

Почему молоко опасно давать детям

"Интересный факт, что у тех детей, у которых есть лактозная непереносимость, при этом ребенку дают коровье молоко, они могут иметь задержку интеллектуального и физического развития", — добавила Екатерина Пашко. .

Ранее мы писали, что диетология рассказала, можно ли запивать еду кофе.