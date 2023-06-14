Укус кліща: у чому небезпека і як вберегтися

Кліщ на тілі людини. Фото: pixabay

В літній сезон однією з найбільших небезпек у лісовій місцевості є кліщі. Та бояться укусу цих комах не всі, тому нехтують правилами безпеки щодо одягу та поведінки.

Чи варто боятися і чим небезпечні кліщі, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

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Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. Фото: Facebook

"Варто боятися укусу кліща. Наразі почастішали інфекційні захворювання, розповсюдниками яких є кліщі. Якщо є можливість себе захистити, то чому нею не скористатися. Не варто думати, що якщо вас ніколи не кусали, то так буде завжди", — сказала лікарка.

Також вона спростувала міф, що є люди, яких не кусають комахи. Насправді все залежить від того, як людина одягнена і чи користується вона засобами від комах.

"Кусають всіх однаково. Хтось перебуває більше в лісовій місцевості, а хтось менше. Ми для них теплокровні або холоднокровні, в них більше забаганок немає", — додала лікарка.

Раніше ми писали, що для гарного відпочинку влітку перепоною можуть бути комахи. Важливо завчасно подбати про захист шкіри та знати, чим лікуватися, коли у вас вже з'явилися укуси від різних видів комах.

Нагадаємо, Комаровський розповів про дві страшні хвороби, які переносять кліщі.