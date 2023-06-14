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Чи варто боятися укусу кліща: відповідь інфекціоніста

14 червня 2023 20:24
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Укус кліща: у чому небезпека і як вберегтися
Кліщ на тілі людини. Фото: pixabay
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В літній сезон однією з найбільших небезпек у лісовій місцевості є кліщі. Та бояться укусу цих комах не всі, тому нехтують правилами безпеки щодо одягу та поведінки.  

Чи варто боятися і чим небезпечні кліщі, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. 

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Лікар інфекціоніст
Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. Фото: Facebook 

"Варто боятися укусу кліща. Наразі почастішали інфекційні захворювання, розповсюдниками яких є кліщі. Якщо є можливість себе захистити,  то чому нею не скористатися. Не варто думати, що якщо вас ніколи не кусали, то так буде завжди", — сказала лікарка. 

Також вона спростувала міф, що є люди, яких не кусають комахи. Насправді все залежить від того, як людина одягнена і чи користується вона засобами від комах. 

"Кусають всіх однаково. Хтось перебуває більше в лісовій місцевості, а хтось менше. Ми для них теплокровні або холоднокровні, в них більше забаганок немає", — додала лікарка. 

Раніше ми писали, що для гарного відпочинку влітку перепоною можуть бути комахи. Важливо завчасно подбати про захист шкіри та знати, чим лікуватися, коли у вас вже з'явилися укуси від різних видів комах

Нагадаємо, Комаровський розповів про дві страшні хвороби, які переносять кліщі.

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