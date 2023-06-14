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Стоит ли бояться укуса клеща: ответ инфекциониста

14 июня 2023 20:24
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Укус клеща: в чем опасность и как уберечься
Клещ на теле человека. Фото: pixabay
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В летний сезон одной из самых больших опасностей в лесной местности являются клещи. Но боятся укуса этих насекомых не все, поэтому пренебрегают правилами безопасности одежды и поведения.

Стоит ли бояться и чем опасны клещи, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

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Врач-инфекционист Евгения Менжулина. Фото: Facebook

"Стоит бояться укуса клеща. Участились инфекционные заболевания, распространителями которых являются клещи. Если есть возможность себя защитить, то почему ею не воспользоваться. Не стоит думать, что если вас никогда не кусали, то так будет всегда", — сказала врач.

Также она опровергла миф, что есть люди, которых не кусают насекомые. На самом деле все зависит от того, как человек одет и пользуется ли он средствами от насекомых.

"Кусают всех одинаково. Кто-то находится больше в лесной местности, а кто-то меньше. Мы для них теплокровные или хладнокровные, у них больше прихотей нет" , — добавила врач.

Раньше мы писали, что для хорошего отдыха летом преградой могут быть насекомые. Важно заблаговременно позаботиться о защите кожи и знать, чем лечиться, когда у вас уже появились укусы от разных видов насекомых.

Напомним, Комаровский рассказал о двух страшных болезнях, которые переносят клещи.

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