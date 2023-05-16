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Чи шкідливо запікати їжу в фользі: відповідь науковців

16 травня 2023 21:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна запікати їжу у фользі
Запечені овочі в фользі. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато хто звик запікати м'ясо чи овочі у фользі чи алюмінієвій тарі. Та чи шкідливий алюміній, який виділяється при приготуванні для здоров'я людини. 

Про це розповів вчений генетик Олександр Коляда.

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"Готування їжі у фользі чи алюмінієвих каструлях, чи одноразова алюмінієва тара, що ми про це знаємо. Алюміній найчастіший елемент з металів на нашій планеті. Панічно його уникати немає сенсу", — сказав вчений. 

Фольга для запікання. Фото: Freepik

Чи впливає фольга на вміст алюмінію в продуктах 

"Так впливає, з цього приводу є наукові дослідження. Від 50% до 350% може підвищитися вміст алюмінію в продуктах харчування в залежності від того, готуються вони у фользі чи ні", — додав науковець. 

Чи шкідливий алюміній для здоров'я

"Є цікаві дослідження. Чим може бути шкідливий алюміній? Є певні дослідження, як кажуть, що люди, які хворі на хворобу Альцгеймера в організмі більше алюмінію, і це справі викликає занепокоєння. Але коли почали перевіряти людей, які за іншими призначеннями приймають препарати з алюмінієм, тобто люди, які пью ампулу з алюмінієм, солями алюмінія, виявилося, що в них ніяких проблем зі здоров'ям через це немає", — відзначив Олександр Коляда. 

Страва приготовлена в алюмінієвій тарі. Фото: Freepik

Тобто вчені прийшли до висновку, що люди, які приймають препарати з алюмінієм не мають проблем зі здоров'ям. 

"Так, фольга підвищує кількість алюмінію в їжі, поки що ніхто не помітив, щоб це якось відображається на здоров'ї. Яке ставлення повинно бути до фольги? Таке, що ми знаємо, що це не найкращий спосіб готування їжі, але панічно його уникати не потрібно", — додав вчений. 

Рулон фольги для запікання. Фото: Freepik

Кислі страви або лимон в алюмінієвому посуді чи тарі 

"Вихід алюмінію з фольги чи посуду в продукти зазвичай відбувається при високій кислотності. Тобто, якщо ви щось кисле варите, варення чи щось в маринаді, наприклад м'ясо в маринаді в алюмінієвому посуді — ось це не дуже гарна ідея. Коли рибу готуєте та хочете оздобити її лимоном, цього краще не робити прямо в фользі. Але якщо мова йде про тушкування чи смаження, то нічого поганого в цьому не бачу", — резюмував науковець. 

Раніше ми писали, що вчений розповів, чи керують гени нашим життям.

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