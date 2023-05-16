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Вредно ли запекать пищу в фольге: ответ ученых

16 мая 2023 21:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Можно ли запекать еду в фольге
Запеченные овощи в фольге. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие привыкли запекать мясо или овощи в фольге или алюминиевой таре. Вреден ли алюминий, который выделяется при приготовлении для здоровья человека.

Об этом рассказал ученый генетик Александр Коляда.

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"Приготовление пищи в фольге или алюминиевых кастрюлях или одноразовая алюминиевая тара, что мы об этом знаем. Алюминий самый частый элемент из металлов на нашей планете. Панически его избегать нет смысла", — сказал ученый.

Фольга для запекания. Фото: Freepik

Влияет ли фольга на содержание алюминия в продуктах

"Так влияет, на этот счет есть научные исследования. От 50% до 350% может повыситься содержание алюминия в продуктах питания в зависимости от того, готовятся они в фольге или нет", — добавил ученый.

Вреден ли алюминий для здоровья

"Есть интересные исследования. Чем может быть вреден алюминий? Есть определенные исследования, как говорят, что люди, которые больны болезнью Альцгеймера в организме больше алюминия, и это делу вызывает беспокойство. Но когда начали проверять людей, которые по другим назначениям принимают препараты с алюминием, то есть люди, которые пью ампулу с алюминием, солями алюминия, оказалось, что у них никаких проблем со здоровьем из-за этого нет",  отметил Александр Коляда.

Блюдо приготовлено в алюминиевой таре. Фото: Freepik

То есть ученые пришли к выводу, что у людей, которые принимают препараты с алюминием, нет проблем со здоровьем.

"Да, фольга повышает количество алюминия в пище, пока никто не заметил, чтобы это как-то отражается на здоровье. Какое отношение должно быть к фольге? Такое, что мы знаем, что это не лучший способ приготовления пищи, но панически его избегать не нужно", — добавил ученый.

Рулон фольги для запекания. Фото: Freepik

Кислые блюда или лимон в алюминиевой посуде или таре

"Выход алюминия из фольги или посуды в продукты обычно происходит при высокой кислотности. То есть, если вы что-то кислое варите, варенье или что-то в маринаде, например мясо в маринаде в алюминиевой посуде – вот это не очень хорошая идея. Когда рыбу готовите и хотите украсить ее лимоном, этого лучше не делать прямо в фольге. Но если речь идет о тушении или жарке, то ничего плохого в этом не вижу", — резюмировал ученый.

Ранее мы писали, что ученый рассказал, управляют ли гены нашей жизнью.

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