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Чи шкідливі гострі страви для шлунка: думка терапевта

29 травня 2023 16:56
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Від чого з'являється гастрит
Гостра їжа. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Існує міф, що гострі страви можуть провокувати виникнення гастриту або інших хвороб шлунково-кишечного тракту. Проте лікарі запевняють, що відмовлятися від гострої їжі, за відсутності неприємних відчуттів, не варто. 

Про це повідомила дієтологиня, лікарка терапевтка Мирослава Березова

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"Якщо людині подобається вживати в їжу гострі страви та немає ніяких проблем, немає приводу зупинятися. Все одно причина виникнення виразкової хвороби шлунку та гастриту це інфікування перш за все бактерією Хелікобактер пілорі", — зазначила лікарка. 

H. pylori проникає у шлунок. Фото: Каплін Б.О., Власенко Д.І.

Що таке Хелікобактер пілорі

Helicobacter pylori — спіралеподібна паличкоподібна грамнегативна бактерія, що інфікує різні області шлунка і дванадцятипалої кишки. Більшість випадків виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, гастритів, дуоденітів і деякі випадки лімфом шлунка та раку шлунка етіологічно пов'язані з інфікуванням Helicobacter pylori. Проте, хоча значна частина населення інфікована цією бактерією, більшість заражених не проявляють жодних ознак хвороби.

Лікарка зазначає, що відмовитися від гострих страв потрібно тоді, коли ви відчули неприємні симптоми, наприклад печіння чи інші. 

Гостра їжа. Фото: Freepik

"У випадку наявності захворювання шлунково-кишкового тракту, лікар порекомендувати перестати вживати гострі страви. Якщо виникає дискомфорт, краще тимчасово хоча б зупинити вживання гострих страв. Також варто завести харчовий щоденник і встановити взаємозв'язок між їжею та наявним дискомфортом", — резюмувала Мирослава Березова. 

Раніше ми писали, що терапевтка пояснила, чи можна приймати гормональні контрацептиви при хворобах ШКТ.

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