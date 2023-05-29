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Вредна ли острая еда для желудка: мнение терапевта

29 мая 2023 16:56
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
От чего возникает гастрит
Острая еда. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Существует миф, что острая еда может провоцировать появление гастрита или других болезней желудочно-кишечного тракта. Однако врачи уверяют, что отказываться от острой пищи, при отсутствии неприятных ощущений, не стоит.

Об этом сообщила диетолог, врач терапевт Мирослава Березова.

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"Если человеку нравится употреблять в пищу острые блюда и нет никаких проблем, нет повода останавливаться. Все равно причина возникновения язвенной болезни желудка и гастрита это инфицирование, прежде всего, бактерией Хеликобактер пилори", — отметила врач.

H. pylori проникает в желудок. Фото: Каплин Б.А., Власенко Д.И.

Что такое Хеликобактер пилори

Helicobacter pylori — спиралевидная палочковидная грамотрицательная бактерия, инфицирующая различные области желудка и двенадцатиперстной кишки. Большинство случаев язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов, дуоденитов и некоторые случаи лимфом желудка и рака желудка этиологически связаны с инфицированием Helicobacter pylori. Однако, хотя значительная часть населения инфицирована этой бактерией, большинство зараженных не проявляют никаких признаков болезни.

Врач отмечает, что отказаться от острых блюд нужно тогда, когда вы испытали неприятные симптомы, например жжение или другие.

Острая еда. Фото: Freepik

"В случае наличия заболевания желудочно-кишечного тракта врач порекомендовать перестать употреблять острые блюда. Если возникает дискомфорт, лучше временно хотя бы остановить употребление острых блюд. Также стоит завести пищевой дневник и установить взаимосвязь между едой и имеющимся дискомфортом",  резюмировала Мирослава Березовая.

Ранее мы писали, что терапевт объяснила, можно ли принимать гормональные контрацептивы при болезнях ЖКТ.

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