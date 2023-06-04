Чи потрібно приймати вітамін Д влітку

Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Всі звикли вважати, що перебуваючи на сонці ми отримуємо дозу вітаміну Д. Але насправді, є ряд нюансів, і навіть влітку, перебуваючи під сонцем, що палить, може виникати дефіцит цього вітаміну.

Про це розповіла лікарка терапевтка Діана Жуковська .

Читайте також:

Чи потрібно пити вітамін Д3 влітку?

"Щоб вітамін Д у належній кількості засвоювався в нашому організмі необхідно дотримуватися певних умов, який я думаю вам не сподобаються. Перша умова — необхідно бути під відкритим сонцем і не просто лежати, а проявляти фізичну активність. Друга умова — необхідно засмагати в пекло з 12:00 до 15:00 тому що тільки в цей час виділяються сонячні промені UBV спектру. Третя умова — не застосовувати SPF крему. Четверта умова — перед засмагою необхідно поїсти жировмісні продукти", — повідомила лікарка.

Дівчина під сонцем. Фото: Freepik

За таких умов можна запросто отримати сонячний удар, опіки та меланому. Тому влітку необхідно застосовувати додатково вітамін Д.

Проф доза 2000МЕ дорослим:

лікувальну дозу та тривалість її прийому встановлює лікар;

приймати вітамін Д3 краще в рідкій формі або в капсулах на олійній основі - так як це жиророзчинний вітамін, у першій половині дня.

Капсули з вітаміном Д. Фото: Freepik

Вітамін Д3 не можна приймати:

без попередніх аналізів та їх контролю;

наосліп і всім поспіль — як багато, де написано.

Дівчина в капелюсі. Фото: Freepik

Протипоказання до прийому, якщо є:

гіпервітаміноз вітаміну D (25 ОН) – вище 90 нг/мл;

збільшення іонізованого кальцію в крові – вище 1,35 ммоль/л (який майже ніхто не перевіряє);

наявність піску чи каміння в нирках;

алергічна реакція або будь-яка інша до холекальциферолу та/або до будь-якої з допоміжних речовин;

ниркова недостатність тяжкого ступеня.

Раніше ми писали про омегу-3, Євген Комаровський розповів про незамінний вітамін.