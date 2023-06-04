Чи потрібно приймати вітамін Д влітку: думка терапевта
Всі звикли вважати, що перебуваючи на сонці ми отримуємо дозу вітаміну Д. Але насправді, є ряд нюансів, і навіть влітку, перебуваючи під сонцем, що палить, може виникати дефіцит цього вітаміну.
Про це розповіла лікарка терапевтка Діана Жуковська .
Чи потрібно пити вітамін Д3 влітку?
"Щоб вітамін Д у належній кількості засвоювався в нашому організмі необхідно дотримуватися певних умов, який я думаю вам не сподобаються. Перша умова — необхідно бути під відкритим сонцем і не просто лежати, а проявляти фізичну активність. Друга умова — необхідно засмагати в пекло з 12:00 до 15:00 тому що тільки в цей час виділяються сонячні промені UBV спектру. Третя умова — не застосовувати SPF крему. Четверта умова — перед засмагою необхідно поїсти жировмісні продукти", — повідомила лікарка.
За таких умов можна запросто отримати сонячний удар, опіки та меланому. Тому влітку необхідно застосовувати додатково вітамін Д.
Проф доза 2000МЕ дорослим:
- лікувальну дозу та тривалість її прийому встановлює лікар;
- приймати вітамін Д3 краще в рідкій формі або в капсулах на олійній основі - так як це жиророзчинний вітамін, у першій половині дня.
Вітамін Д3 не можна приймати:
- без попередніх аналізів та їх контролю;
- наосліп і всім поспіль — як багато, де написано.
Протипоказання до прийому, якщо є:
- гіпервітаміноз вітаміну D (25 ОН) – вище 90 нг/мл;
- збільшення іонізованого кальцію в крові – вище 1,35 ммоль/л (який майже ніхто не перевіряє);
- наявність піску чи каміння в нирках;
- алергічна реакція або будь-яка інша до холекальциферолу та/або до будь-якої з допоміжних речовин;
- ниркова недостатність тяжкого ступеня.
Раніше ми писали про омегу-3, Євген Комаровський розповів про незамінний вітамін.