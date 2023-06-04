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Чи потрібно приймати вітамін Д влітку: думка терапевта

4 червня 2023 07:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи потрібно приймати вітамін Д влітку
Дівчина в окулярах. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Всі звикли вважати, що перебуваючи на сонці ми отримуємо дозу вітаміну Д. Але насправді, є ряд нюансів, і навіть влітку, перебуваючи під сонцем, що палить, може виникати дефіцит цього вітаміну.

Про це розповіла лікарка терапевтка Діана Жуковська .

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"Щоб вітамін Д у належній кількості засвоювався в нашому організмі необхідно дотримуватися певних умов, який я думаю вам не сподобаються. Перша умова  необхідно бути під відкритим сонцем і не просто лежати, а проявляти фізичну активність. Друга умова  необхідно засмагати в пекло з 12:00 до 15:00 тому що тільки в цей час виділяються сонячні промені UBV спектру. Третя умова  не застосовувати SPF крему. Четверта умова  перед засмагою необхідно поїсти жировмісні продукти", — повідомила лікарка.

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Дівчина під сонцем. Фото: Freepik

За таких умов можна запросто отримати сонячний удар, опіки та меланому. Тому влітку необхідно застосовувати додатково вітамін Д.

Проф доза 2000МЕ дорослим:

  • лікувальну дозу та тривалість її прийому встановлює лікар;
  • приймати вітамін Д3 краще в рідкій формі або в капсулах на олійній основі - так як це жиророзчинний вітамін, у першій половині дня.
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Капсули з вітаміном Д. Фото: Freepik

Вітамін Д3 не можна приймати:

  • без попередніх аналізів та їх контролю;
  • наосліп і всім поспіль — як багато, де написано.
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Дівчина в капелюсі. Фото: Freepik

Протипоказання до прийому, якщо є:

  • гіпервітаміноз вітаміну D (25 ОН) – вище 90 нг/мл;
  • збільшення іонізованого кальцію в крові – вище 1,35 ммоль/л (який майже ніхто не перевіряє);
  • наявність піску чи каміння в нирках;
  • алергічна реакція або будь-яка інша до холекальциферолу та/або до будь-якої з допоміжних речовин;
  • ниркова недостатність тяжкого ступеня.

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