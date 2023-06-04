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Нужно ли принимать витамин Д летом: мнение терапевта

4 июня 2023 07:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Нужно ли принимать витамин Д летом
Девушка в очках. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Все привыкли считать, что находясь на солнце мы получаем дозу витамина Д. Но на самом деле, есть ряд нюансов, и даже летом, находясь под палящим солнцем, может возникать дефицит этого витамина

Об этом рассказала врач терапевт Диана Жуковская.

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"Чтобы витамин Д в должном количестве усваивался в нашем организме необходимо соблюдать определенные условия, который я думаю вам не понравятся.  Первое условие — необходимо быть под открытым солнцем и не просто лежать, а проявлять физическую активность. Второе условие — необходимо загорать в самое пекло с 12:00 до 15:00 потому что только в это время выделяются солнечные лучи UBV спектра. Третье условие — не применять SPF крема. Четвертое условие — перед загаром необходимо покушать жиросодержащие продукты. Так себе условия, не правда ли?", — сообщила врач. 

лето
Девушка под солнцем. Фото: Freepik

При таких условиях можно запросто получить солнечный удар, ожоги и меланому. Поэтому — летом необходимо применять дополнительно витамин Д. 

Проф доза 2000МЕ взрослым:

  • лечебную дозу и длительность ее приема устанавливает врач;
  • принимать витамин Д3 лучше в жидкой форме или в капсулах на масляной основе — так как это жирорастворимый витамин, в первой половине дня.
витамин
Капсулы с витамином Д. Фото: Freepik

Витамин Д3 нельзя принимать:

  • без предварительных анализов и их контроля;
  • вслепую и всем подряд — как много, где написано.
лето
Девушка в шляпе. Фото: Freepik

Противопоказания к приему, если есть:

  • гипервитаминоз витамина D (25 ОН) - выше 90 нг/мл;
  • увеличение ионизированного кальция в крови - выше 1,35 ммоль/л (который почти никто не проверяет);
  • наличие песка или каменей в почках;
  • аллергическая реакция или любая другая к холекальциферолу и/или к любому из вспомогательных веществ;
  • почечная недостаточность тяжелой степени.

Раньше мы писали об омеге-3, Евгений Комаровский рассказал о незаменимом витамине.

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