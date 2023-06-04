Нужно ли принимать витамин Д летом: мнение терапевта
Все привыкли считать, что находясь на солнце мы получаем дозу витамина Д. Но на самом деле, есть ряд нюансов, и даже летом, находясь под палящим солнцем, может возникать дефицит этого витамина.
Об этом рассказала врач терапевт Диана Жуковская.
Нужно ли пить витамин Д3 летом?
"Чтобы витамин Д в должном количестве усваивался в нашем организме необходимо соблюдать определенные условия, который я думаю вам не понравятся. Первое условие — необходимо быть под открытым солнцем и не просто лежать, а проявлять физическую активность. Второе условие — необходимо загорать в самое пекло с 12:00 до 15:00 потому что только в это время выделяются солнечные лучи UBV спектра. Третье условие — не применять SPF крема. Четвертое условие — перед загаром необходимо покушать жиросодержащие продукты. Так себе условия, не правда ли?", — сообщила врач.
При таких условиях можно запросто получить солнечный удар, ожоги и меланому. Поэтому — летом необходимо применять дополнительно витамин Д.
Проф доза 2000МЕ взрослым:
- лечебную дозу и длительность ее приема устанавливает врач;
- принимать витамин Д3 лучше в жидкой форме или в капсулах на масляной основе — так как это жирорастворимый витамин, в первой половине дня.
Витамин Д3 нельзя принимать:
- без предварительных анализов и их контроля;
- вслепую и всем подряд — как много, где написано.
Противопоказания к приему, если есть:
- гипервитаминоз витамина D (25 ОН) - выше 90 нг/мл;
- увеличение ионизированного кальция в крови - выше 1,35 ммоль/л (который почти никто не проверяет);
- наличие песка или каменей в почках;
- аллергическая реакция или любая другая к холекальциферолу и/или к любому из вспомогательных веществ;
- почечная недостаточность тяжелой степени.
Раньше мы писали об омеге-3, Евгений Комаровский рассказал о незаменимом витамине.