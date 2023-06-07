Чи шкідливі одноразові вейпи, "одноразки" у порівнянні з сигаретами

Одноразові вейпи. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Одноразові вейпи, такі як Elf та Geek, повинні бути повністю заборонені, кажуть провідні педіатри, які хочуть викорінити епідемі електронних сигарет у Великобританії, які використовують неповнолітні особи.

Про це повідомив Daily Mail.

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Королівський коледж педіатрії та дитячого здоров'я попередив, що "вейпінг серед молоді швидко перетворюється на епідемію", і для подолання кризи необхідно робити більше.

Шокуючі дані минулого місяця показали, що рекордні 11,6% підлітків у віці 11-17 років у Британії вже спробували вейпінг. Це на 7,7% більше, ніж минулого року, і вдвічі більше, ніж десять років тому — до почтаку епідемії дитячого вейпінгу у Великій Британії.

"У нас ще менше даних про довгостроковий вплив цих продуктів на молоді легені, серця та мозок. Експертам знадобилися десятиліття, щоб повністю зрозуміти вплив традиційних сигарет, ми не можемо ризикувати здоров'ям наших дітей, так само довго чекаючи на довгострокові дослідження", — йдеться в повідомленні.

Дівчина тримає "одноразку". Фото: Freepik

Одноразові вейпи, схоже, є найпопулярнішими електронними сигаретами серед молоді, а купують їх здебільшого в кіосках.

Продаж вейпів особам до 18 років є незаконним, але в соціальних мережах з'являються пости від підлітків, які демонструють вейпи та обговорюють смаки "вейпів".

У своєму звіті RCPCH також заявив, що не можна ігнорувати "серйозний вплив одноразових електронних сигарет на навколишнє середовище", зазначивши, що вони містять в середньому 0,15 г літію. Видобуток обмеженого ресурсу призвів до втрати води, дестабілізації ґрунту, втрати біорізноманіття, підвищення солоності річок, забруднення ґрунту і утворення токсичних відходів.

Лікар вивчає рентген. Фото: Freepik

Одноразові електронні сигарети важко переробляються і часто стають причиною пожеж на британських сміттєпереробних заводах.

"Без сумніву, одноразові електронні сигарети повинні бути заборонені. Немає жодних підстав для того, щоб ці дешеві, легкодоступні, яскраві, рекреаційні продукти були одноразовими. Молодіжний вейпінг швидко перетворюється на епідемію серед дітей, і я боюся, що якщо не вжити заходів, ми опинимося в кризі", — сказав віце-президент з питань політики в RCPCH і дитячий респіраторний консультант Доктор Майк Маккін.

Скільки нікотину міститься в електронній сигареті?

Існує багато різних марок електронних сигарет, що містять різний рівень нікотину.

У Великобританії дозволена кількість нікотину в рідині для електронних сигарет становить 20 мг/мл, що еквівалентно 600-800 затяжкам.

Elf Bar 600, один з найпопулярніших вейпів у Британії, рекламується як вейп з вмістом нікотину 0 мг, 10 мг і 20 мг.

Дівчина палить електрону сигарету. Фото: Freepik

Скільки сигарет міститься в одній електронній сигареті?

За словами аналітиків, Elf Bar 600 містить еквівалент 48 сигарет. Пристрій забезпечує 600 затяжок, перш ніж його потрібно буде викинути, тобто, теоретично, кожні 12,5 затяжок дорівнюють одній сигареті. Експерти кажуть, що для багатьох електронних сигарет 100 затяжок дорівнюють десяти звичайним сигаретам.

Elf Bars — це бренд електронних сигарет, які часто продаються в яскравих кольорах, з "дитячими" назвами та смаками, наприклад, синій лимонад "razz" та зелений жувальний ведмедик.

Чи корисніше вейпінг для здоров'я, ніж сигарети?

За даними NHS, продукти для вейпінгу вважаються кращими за сигарети, оскільки користувачі піддаються впливу меншої кількості токсинів і на нижчих рівнях.

Служба охорони здоров'я додає, що вейпінг замість куріння сигарет зменшує вплив токсинів, які можуть спричинити рак, хвороби легенів та хвороби серця і кровообігу, такі як інсульти та інфаркти.

Ілюстрація легенів. Фото: Freepik

Організація Public Health England, яка вже не існує, опублікувала незалежний експертний огляд у 2015 році, в якому дійшла висновку, що електронні сигарети приблизно на 95% менш шкідливі, ніж сигарети.

Однак вейпінг не є безризиковим, оскільки рівень шкідливих токсинів у тютюнових виробах набагато вищий, електронні сигарети все ще містять шкідливі токсини, згідно з дослідженням, проведеним вченими з Медичного університету Сілезії в Польщі.

Лондонський стоматолог Доктор Онкар Мудхар заявив, що Elf можуть викликати запалення ясен, набряк і кровотечу.

Дівчина палить. Фото: Freepik

За його словами, це відбувається тому, що нікотин висушує ротову порожнину і зменшує виділення слини, викликаючи подразнення через скупчення бактерій і їжі, які не можуть бути змиті.

У 2022 році в Англії було зареєстровано майже 350 госпіталізацій через вейпінг, які, як вважають, в основному пов'язані з респіраторними проблемами, такими як задишка, біль у грудях, запалення легенів і, у важких випадках, дихальна недостатність.

Раніше ми писали, що кардіологиня розповіла, чи справді електронні сигарети менш шкідливі.