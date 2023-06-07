Вредны ли одноразовые вейпы, "одноразки" по сравнению с сигаретами

Одноразовые вейпы. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Одноразовые вейпы, такие как Elf и Geek, должны быть полностью запрещены, говорят ведущие педиатры, желающие искоренить эпидемию электронных сигарет в Великобритании, которые используют несовершеннолетние лица.

Об этом сообщил Daily Mail.

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Королевский колледж педиатрии и детского здоровья предупредил, что "вейпинг среди молодежи быстро превращается в эпидемию", и для преодоления кризиса нужно делать больше.

Шокирующие данные в прошлом месяце показали, что рекордные 11,6% подростков в возрасте 11-17 лет в Британии уже попробовали вейпинг. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем десять лет назад, до почта эпидемии детского вейпинга в Великобритании.

"У нас еще меньше данных о долгосрочном влиянии этих продуктов на молодые легкие, сердца и мозг. Экспертам понадобились десятилетия, чтобы полностью понять влияние традиционных сигарет, мы не можем рисковать здоровьем наших детей, так же долго ожидая долгосрочных исследований", — говорится в сообщении.

Девушка держит "одноразку". Фото: Freepik

Одноразовые вейпы, похоже, являются самыми популярными электронными сигаретами среди молодежи, а покупают их в киосках.

Продажа вейпов лицам до 18 лет незаконна, но в социальных сетях появляются посты от подростков, которые демонстрируют вейпы и обсуждают вкусы "вейпов".

В своем отчете RCPCH также заявил, что нельзя игнорировать "серьезное влияние одноразовых электронных сигарет на окружающую среду", отметив, что они содержат в среднем 0,15 г лития. Добыча ограниченного ресурса привела к потере воды, дестабилизации почвы, потере биоразнообразия, повышению солености рек, загрязнению почвы и образованию токсичных отходов.

Врач изучает рентген. Фото: Freepik

Одноразовые электронные сигареты тяжело перерабатываются и часто становятся причиной пожаров на британских мусороперерабатывающих заводах.

"Несомненно, одноразовые электронные сигареты должны быть запрещены. Нет никаких оснований для того, чтобы эти дешевые, легкодоступные, яркие, рекреационные продукты были одноразовыми. Молодежный вейпинг быстро превращается в эпидемию среди детей, и я боюсь, что если не принять меры, мы окажемся в кризисе", — сказал вице-президент по вопросам политики в RCPCH и детский респираторный консультант Доктор Майк Маккин.

Сколько никотина содержится в электронной сигарете?

Существует много разных марок электронных сигарет, содержащих разный уровень никотина.

В Великобритании разрешенное количество никотина в жидкости для электронных сигарет составляет 20 мг/мл, что эквивалентно 600-800 затяжкам.

Elf Bar 600, один из самых популярных вейпов в Британии, рекламируется в качестве вейпа с содержанием никотина 0 мг, 10 мг и 20 мг.

Девушка курит электронную сигарету. Фото: Freepik

Сколько сигарет содержится в одной электронной сигарете?

По словам аналитиков, Elf Bar 600 содержит эквивалент 48 сигарет. Устройство обеспечивает 600 затяжек, прежде чем его нужно будет выбросить, то есть, теоретически, каждые 12,5 затяжек равны одной сигарете. Эксперты говорят, что для многих электронных сигарет 100 затяжек равны десяти обычным сигаретам.

Elf Bars – это бренд электронных сигарет, которые часто продаются в ярких цветах, с "детскими" названиями и вкусами, например, синий лимонад "razz" и зеленый жевательный мишка.

Полезнее ли вейпинг для здоровья, чем сигареты?

По данным NHS, продукты для вейпинга считаются лучше сигарет, поскольку пользователи подвергаются воздействию меньшего количества токсинов и на более низких уровнях.

Служба здравоохранения добавляет, что вейпинг вместо курения сигарет уменьшает влияние токсинов, которые могут повлечь за собой рак, болезни легких и болезни сердца и кровообращения, такие как инсульты и инфаркты.

Иллюстрация легких. Фото: Freepik

Не существующая организация Public Health England опубликовала независимый экспертный обзор в 2015 году, в котором пришла к выводу, что электронные сигареты примерно на 95% менее вредны, чем сигареты.

Однако вейпинг не является безрисковым, поскольку уровень вредных токсинов в табачных изделиях гораздо выше, электронные сигареты все еще содержат вредные токсины, согласно исследованию, проведенному учеными из Медицинского университета Силезии в Польше.

Лондонский стоматолог Доктор Онкар Мудхар заявил, что Elf могут вызвать воспаление десен, отек и кровотечение.

Девушка курит. Фото: Freepik

По его словам, это происходит потому, что никотин высушивает полость рта и уменьшает выделение слюны, вызывая раздражение из-за скопления бактерий и пищи, которые не могут быть смыты.

В 2022 году в Англии было зарегистрировано почти 350 госпитализаций из-за вейпинга, которые, как полагают, в основном связаны с респираторными проблемами, такими как одышка, боль в груди, воспаление легких и, в тяжелых случаях, дыхательная недостаточность.

Ранее мы писали, что кардиолог рассказала, действительно ли электронные сигареты менее вредны.