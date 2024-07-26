Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Американські лікарі назвали популярні щоденні продукти, які викликають інфаркт arrow

Американські лікарі назвали популярні щоденні продукти, які викликають інфаркт

26 липня 2024 02:00
Олександр Мунтян - Редактор
Які продукти призводять до інфаркту — відповідь американських лікарів
Джерела трансжирів. Фото: ncdalliance.org
Олександр Мунтян - Редактор

Фахівці Американського фонду серця попередили, що зловживання їжею з високим вмістом насичених жирів, трансжирів та натрію призводять до інфаркту. У переліку опинилося багато популярних продуктів.

Про це написав USETI.

Читайте також:

"Тип жиру, який споживає людина, може значною мірою визначати ризик серцевого нападу. Насичені жири та трансжири підвищують рівень холестерину в крові й разом з цим частоту інфарктів", — йдеться у звіті.

Трансжири виробляються переважно з масла та олії, оброблених методом часткового гідрування. Вони здатні підіймати загальний рівень холестерину в крові, ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів, які можуть значно підвищувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Джерела насичених жирів

  • вершкове масло;
  • куряча шкіра;
  • пальмова олія;
  • кокосова олія;
  • жирні види м’яса (яловичина, баранина, свинина);
  • фаст-фуд;
  • кондитерські вироби;
  • молочний шоколад.

Джерела трансжирів

  • маргарин;
  • вершкове масло;
  • рафінована рослинна олія;
  • майонез;
  • торти та тістечка;
  • молочний шоколад;
  • промислова випічка;
  • попкорн для мікрохвильової печі.

 

Американські лікарі назвали популярні щоденні продукти, які викликають інфаркт - фото 1
Фото: ncdalliance.org

Також підкреслюється небезпека надмірного споживання натрію, що підвищує ризик інфаркту, позаяк він утримує надлишок рідини в організмі, яка створює додаткове навантаження на серце.

"Зменшення кількості солі є першим кроком на шляху до здорового серця. Велика частина доданої солі надходить в раціон з консервованих або оброблених продуктів", — підсумували американські лікарі.

Раніше ми писали, які продукти захищають серце від інфаркту та інсульту. Також повідомлялося, які солодощі знижують ризики серцево-судинних захворювань.

лікарі холестерин серцево-судинна система їжа інфаркт сіль серце жирна їжа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу