Які продукти призводять до інфаркту — відповідь американських лікарів

Джерела трансжирів. Фото: ncdalliance.org

Фахівці Американського фонду серця попередили, що зловживання їжею з високим вмістом насичених жирів, трансжирів та натрію призводять до інфаркту. У переліку опинилося багато популярних продуктів.

Про це написав USETI.

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"Тип жиру, який споживає людина, може значною мірою визначати ризик серцевого нападу. Насичені жири та трансжири підвищують рівень холестерину в крові й разом з цим частоту інфарктів", — йдеться у звіті.

Трансжири виробляються переважно з масла та олії, оброблених методом часткового гідрування. Вони здатні підіймати загальний рівень холестерину в крові, ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів, які можуть значно підвищувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Джерела насичених жирів

вершкове масло;

куряча шкіра;

пальмова олія;

кокосова олія;

жирні види м’яса (яловичина, баранина, свинина);

фаст-фуд;

кондитерські вироби;

молочний шоколад.

Джерела трансжирів

маргарин;

вершкове масло;

рафінована рослинна олія;

майонез;

торти та тістечка;

молочний шоколад;

промислова випічка;

попкорн для мікрохвильової печі.

Фото: ncdalliance.org

Також підкреслюється небезпека надмірного споживання натрію, що підвищує ризик інфаркту, позаяк він утримує надлишок рідини в організмі, яка створює додаткове навантаження на серце.

"Зменшення кількості солі є першим кроком на шляху до здорового серця. Велика частина доданої солі надходить в раціон з консервованих або оброблених продуктів", — підсумували американські лікарі.

Раніше ми писали, які продукти захищають серце від інфаркту та інсульту. Також повідомлялося, які солодощі знижують ризики серцево-судинних захворювань.