Які продукти призводять до інфаркту — відповідь американських лікарів

Американські лікарі назвали популярні щоденні продукти, які викликають інфаркт
Фахівці Американського фонду серця попередили, що зловживання їжею з високим вмістом насичених жирів, трансжирів та натрію призводять до інфаркту. У переліку опинилося багато популярних продуктів.
Про це написав USETI.
"Тип жиру, який споживає людина, може значною мірою визначати ризик серцевого нападу. Насичені жири та трансжири підвищують рівень холестерину в крові й разом з цим частоту інфарктів", — йдеться у звіті.
Трансжири виробляються переважно з масла та олії, оброблених методом часткового гідрування. Вони здатні підіймати загальний рівень холестерину в крові, ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів, які можуть значно підвищувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
Джерела насичених жирів
- вершкове масло;
- куряча шкіра;
- пальмова олія;
- кокосова олія;
- жирні види м’яса (яловичина, баранина, свинина);
- фаст-фуд;
- кондитерські вироби;
- молочний шоколад.
Джерела трансжирів
- маргарин;
- вершкове масло;
- рафінована рослинна олія;
- майонез;
- торти та тістечка;
- молочний шоколад;
- промислова випічка;
- попкорн для мікрохвильової печі.
Також підкреслюється небезпека надмірного споживання натрію, що підвищує ризик інфаркту, позаяк він утримує надлишок рідини в організмі, яка створює додаткове навантаження на серце.
"Зменшення кількості солі є першим кроком на шляху до здорового серця. Велика частина доданої солі надходить в раціон з консервованих або оброблених продуктів", — підсумували американські лікарі.
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