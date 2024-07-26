Какие продукты приводят к инфаркту — ответ американских врачей

Источники трансжиров. Фото: ncdalliance.org

Специалисты Американского фонда сердца предупредили, что злоупотребление пищей с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и натрия приводит к инфаркту. В списке оказалось много популярных продуктов.

Об этом написал USETI.

Читайте также:

"Тип жира, который потребляет человек, может в значительной степени определять риск сердечного приступа. Насыщенные жиры и трансжиры повышают уровень холестерина в крови и одновременно частоту инфарктов", — говорится в отчете.

Трансжиры производятся преимущественно из масла, обработанного методом частичного гидрирования. Они способны поднимать общий уровень холестерина в крови, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов, которые могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Источники насыщенных жиров

сливочное масло;

куриная кожа;

пальмовое масло;

кокосовое масло;

жирные виды мяса (говядина, баранина, свинина);

фаст-фуд;

кондитерские изделия;

молочный шоколад.

Источники трансжиров

маргарин;

сливочное масло;

рафинированное растительное масло;

майонез;

торты и пирожные;

молочный шоколад;

промышленная выпечка;

попкорн для микроволновки.

Фото: ncdalliance.org

Также подчеркивается опасность чрезмерного потребления натрия, что повышает риск инфаркта, поскольку он удерживает избыток жидкости в организме, которая создает дополнительную нагрузку на сердце.

"Уменьшение количества соли является первым шагом на пути к здоровому сердцу. Большая часть добавленной соли поступает в рацион из консервированных или обработанных продуктов", — подытожили американские врачи.

Ранее мы писали, какие продукты предохраняют сердце от инфаркта и инсульта. Также сообщалось, какие сладости снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.