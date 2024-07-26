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Американские врачи назвали популярные ежедневные продукты, вызывающие инфаркт

26 июля 2024 02:00
Александр Мунтян - Редактор
Какие продукты приводят к инфаркту — ответ американских врачей
Источники трансжиров. Фото: ncdalliance.org
Александр Мунтян - Редактор

Специалисты Американского фонда сердца предупредили, что злоупотребление пищей с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и натрия приводит к инфаркту. В списке оказалось много популярных продуктов.

Об этом написал USETI.

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"Тип жира, который потребляет человек, может в значительной степени определять риск сердечного приступа. Насыщенные жиры и трансжиры повышают уровень холестерина в крови и одновременно частоту инфарктов", — говорится в отчете.

Трансжиры производятся преимущественно из масла, обработанного методом частичного гидрирования. Они способны поднимать общий уровень холестерина в крови, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов, которые могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Источники насыщенных жиров

  • сливочное масло;
  • куриная кожа;
  • пальмовое масло;
  • кокосовое масло;
  • жирные виды мяса (говядина, баранина, свинина);
  • фаст-фуд;
  • кондитерские изделия;
  • молочный шоколад.

Источники трансжиров

  • маргарин;
  • сливочное масло;
  • рафинированное растительное масло;
  • майонез;
  • торты и пирожные;
  • молочный шоколад;
  • промышленная выпечка;
  • попкорн для микроволновки.

 

Американские врачи назвали популярные ежедневные продукты, вызывающие инфаркт - фото 1
Фото: ncdalliance.org

Также подчеркивается опасность чрезмерного потребления натрия, что повышает риск инфаркта, поскольку он удерживает избыток жидкости в организме, которая создает дополнительную нагрузку на сердце.

"Уменьшение количества соли является первым шагом на пути к здоровому сердцу. Большая часть добавленной соли поступает в рацион из консервированных или обработанных продуктов", — подытожили американские врачи.

Ранее мы писали, какие продукты предохраняют сердце от инфаркта и инсульта. Также сообщалось, какие сладости снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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