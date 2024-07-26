Какие продукты приводят к инфаркту — ответ американских врачей

Американские врачи назвали популярные ежедневные продукты, вызывающие инфаркт
Специалисты Американского фонда сердца предупредили, что злоупотребление пищей с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и натрия приводит к инфаркту. В списке оказалось много популярных продуктов.
Об этом написал USETI.
"Тип жира, который потребляет человек, может в значительной степени определять риск сердечного приступа. Насыщенные жиры и трансжиры повышают уровень холестерина в крови и одновременно частоту инфарктов", — говорится в отчете.
Трансжиры производятся преимущественно из масла, обработанного методом частичного гидрирования. Они способны поднимать общий уровень холестерина в крови, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов, которые могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Источники насыщенных жиров
- сливочное масло;
- куриная кожа;
- пальмовое масло;
- кокосовое масло;
- жирные виды мяса (говядина, баранина, свинина);
- фаст-фуд;
- кондитерские изделия;
- молочный шоколад.
Источники трансжиров
- маргарин;
- сливочное масло;
- рафинированное растительное масло;
- майонез;
- торты и пирожные;
- молочный шоколад;
- промышленная выпечка;
- попкорн для микроволновки.
Также подчеркивается опасность чрезмерного потребления натрия, что повышает риск инфаркта, поскольку он удерживает избыток жидкости в организме, которая создает дополнительную нагрузку на сердце.
"Уменьшение количества соли является первым шагом на пути к здоровому сердцу. Большая часть добавленной соли поступает в рацион из консервированных или обработанных продуктов", — подытожили американские врачи.
Ранее мы писали, какие продукты предохраняют сердце от инфаркта и инсульта. Также сообщалось, какие сладости снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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