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16 гамбургерів щодня протягом двох місяців: чоловік прописав собі дієту

26 квітня 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
16 гамбургерів щодня протягом двох місяців: чоловік прописав собі дієту
Скелелаз протягом двох місяців з’їдав до 16 гамбургерів щодня. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

44-річний Дейв Маклеод, який має ступінь магістра з дієтології, вважає, що "м'ясоїдні дієти" можуть покращити здоров'я людей. Він вирішив вживати від 12 до 16 гамбургерів мережі швидкого харчування щодня протягом восьми тижнів.

Своїми досягненнями він поділився на своєму YouTube-каналі.

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Варто заужити, що він їв лише котлетки, а не булочку, картоплю фрі та інше.

"Те, що я роблю, — це не наука, це, по суті, трюк, але я сподіваюся, що це може спонукати до роздумів", — прокоментував він.

Скелелаз каже, що завдяки дієті він почувався сильнішим і бадьорим, а також покращилося його психічне здоров'я.

Маклеод додав, що в нього зникла екзема, а аналізи крові показали, що ризик захворювань, зокрема, діабет і серцеві захворювання, знизився.

Нагадаємо, американська дієтогиня розповіла, що у жінок після 40 років особливо зростає потреба в залізі, яке міститься в м'ясі. Проте важливо вибрати м'ясо з найбільшим вмістом заліза, що у свою чергу буде прискорювати метаболізм. 

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