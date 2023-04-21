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100 днів без їжі: британка вирішила "сісти" на сувору дієту

21 квітня 2023 05:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
100 днів без їжі: британка вирішила "сісти" на сувору дієту
Жінка розпочала екстремальну 101-денну детоксикацію. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Британка Бріджит Делані вирішила скинути зайву вагу та "сіла" на дуже сувору дієту на 101 день.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Протягом цього часу жінка харчувалася незбалансовано та з великими обмеженнями, що помітно зашкодило її здоров'ю.

Деталі дієти

Протягом перших двох тижнів їй було заборонено їсти взагалі. Отримувати енергію жінка могла лише з трав'яних напоїв, де міститься всього лише 250 калорій.

Жінка згадує, що їй хотілося дуже їсти, вона навіть облизувала посуд, де була їжа.

Решту 87 днів вона повинна була обмежуватися 50 грамами їжі на день. Це могла бути курка, варене яйце або половина свіжого огірка.

Про таку сувору дієту Бріджит прочитала в одному з журналів.

Наслідки суворої дієти

Минув час і у жінки погіршився стан. Пізніше лікарі скажуть їй, що через екстремальне голодування її тіло почало "з'їдати" серцевий м'яз, щоб отримати бодай якусь енергію. Це супроводжувалося болем у грудях.

Пізніше вона вдалася до духовних практик і вчилася правильно дихати. Для цього жінка цілий тиждень спала із заклеєним скотчем ротом, щоб кисень надходив до мозку лише через ніс. За її переконаннями, це повинно було покращити кровообіг.

Відтак, такі небезпечні "ігри" з тілом могли призвести до летальних наслідків.

Наразі Бріджит відмовилася від дієти. Згодом вона повернула свою вагу і написала книгу про бажання стати кращими та як це може зашкодити.

Нагадаємо, дієтологи розповіли про три секрети, як їсти більше і при цьому худнути. Додавання здорових продуктів до вашого раціону може бути більш ефективним способом досягти результатів. Щоб зменшити жирові відкладення, потрібно створити дефіцит калорій, тобто споживати менше калорій, ніж ви спалюєте за рахунок фізичних вправ. 

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