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100 дней без еды: британка решила "сесть" на строгую диету

21 апреля 2023 05:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
100 дней без еды: британка решила "сесть" на строгую диету
Женщина приступила к экстремальной 101-дневной детоксикации. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Британка Бриджит Делани решила сбросить лишний вес и "села" на очень строгую диету на 101 день.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Все это время женщина питалась несбалансированно и с большими ограничениями, что заметно повредило ее здоровью.

Детали диеты

В течение первых двух недель ей было запрещено есть вообще. Получать энергию женщина могла только из травяных напитков, где содержится всего 250 калорий.

Женщина вспоминает, что ей очень хотелось есть, она даже облизывала посуду, где была еда.

Остальные 87 дней она должна была ограничиваться 50 граммами пищи в день. Это могла быть курица, вареное яйцо или половина свежего огурца.

О такой суровой диете Бриджит прочла в одном из журналов.

Последствия суровой диеты

Прошло время, и у женщины ухудшилось самочувствие. Позже врачи скажут ей, что из-за экстремальной голодовки ее тело начало "съедать" сердечную мышцу, чтобы получить хоть какую-то энергию. Это сопровождалось болью в груди.

Позже она прибегла к духовным практикам и училась правильно дышать. Для этого женщина целую неделю спала с заклеенным скотчем ртом, чтобы кислород поступал в мозг только через нос. По ее убеждению, это должно было улучшить кровообращение.

Такие опасные "игры" с телом могли привести к летальным исходам.

Бриджит отказалась от диеты. Позже она вернула свой вес и написала книгу о желании стать лучше и как это может повредить.

Напомним, диетологи рассказали о трех секретах, как есть больше и при этом худеть. Добавление здоровых продуктов в ваш рацион может быть более эффективным способом достичь результатов. Чтобы снизить жировые отложения, нужно создать дефицит калорий, то есть потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете за счет физических упражнений.

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