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16 гамбургеров ежедневно в течение двух месяцев: мужчина прописал себе диету

26 апреля 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
16 гамбургеров ежедневно в течение двух месяцев: мужчина прописал себе диету
Скалолаз в течение двух месяцев съедал до 16 гамбургеров каждый день. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

44-летний Дэйв Маклеод, имеющий степень магистра по диетологии, считает, что "мясоедные диеты" могут улучшить здоровье людей. Он съедал от 12 до 16 гамбургеров сети быстрого питания ежедневно в течение восьми недель.

Своими достижениями он поделился на своем YouTube-канале.

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Стоит отметить, что он ел только котлетки, а не булочку, картошку фри и прочее.

"То, что я делаю, — это не наука, это, по сути, трюк, но я надеюсь, что это может побуждать к размышлению", — прокомментировал он.

Скалолаз говорит, что благодаря диете он чувствовал себя сильнее и бодрее, а также улучшилось его психическое здоровье.

Маклеод добавил, что у него исчезла экзема, а анализы крови показали, что риск заболеваний, в частности диабет и сердечные заболевания, снизился.

Напомним, американская диетогиня рассказала, что у женщин после 40 лет особенно растет потребность в железе, которое содержится в мясе. Однако важно выбрать мясо с наибольшим содержанием железа, что, в свою очередь, будет ускорять метаболизм.

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