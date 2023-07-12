Вірус-вбивця шириться Європою: чим він небезпечний

Науковець працює у лабораторії. Фото: Google

В Європі шаленими темпами розповсюджується новий небезпечний вірус — конго-кримська геморагічна лихоманка. Від неї вже почали помирати люди. Зокрема, перші смертельні випадки зафіксовані вже у Пакистані та Іспанії.

Про це повідомляє видання Mirror.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, захворювання на цю недугу зафіксували в Африці, на Балканах, на Близькому Сході та в Азії.

Як стверджують науковці, вона поширюється через кліщів і має рівень смертності від 10 до 40%.

Симптоми небезпечного вірусу:

головний біль,

висока температура,

біль у спині та суглобах,

біль у животі,

блювання,

можуть почервоніти очі, обличчя, горло.

Коли хвороба прогресує, то можна побачити:

великі ділянки сильних синців,

сильні кровотечі з носа,

неконтрольовані кровотечі у місцях ін'єкцій, які починаються приблизно на четвертий день хвороби та тривають близько двох тижнів.

Науковці зараз вивчають усі наслідки цієї інфекції. Але вже зараз зазначають, що відновлення триває дуже повільно.

Профілактика лихоманки полягає у знищенні кліщів і запобіганні їх укусам. Специфічна профілактика не розроблена.

Як убезпечитися від укусів кліщів

Для захисту від кліщів медики радять на природі носити відповідний одяг:

обирайте одяг світлого кольору;

одягайте шкарпетки зі щільною гумкою;

штани заправляйте в чоботи;

верхню частину одягу заправляйте в штани;

щільно застібайте манжети рукавів;

заправляйте волосся під шапку, капелюх або косинку;

носіть взуття без отворів для ступні.

Нагадаємо, якщо вас вкусив кліщ, перше, що потрібно зробити, — це витягнути комаху. Лікарі кажуть, що кліщів не потрібно "викручувати", та й інші народні методи можуть лише нашкодити.

Після того як ви видалили кліща, потрібно обробити шкіру спиртовим розчином або мильним розчином.