Вирус-убийца распространяется по Европе: чем он опасен
В Европе бешеными темпами распространяется новый опасный вирус — конго-крымская геморрагическая лихорадка. От нее уже начали умирать люди. В частности, первые смертельные случаи зафиксированы в Пакистане и Испании.
Об этом сообщает издание Mirror.
Опасный вирус
По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание этим недугом зафиксировали в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии.
Как утверждают ученые, лихорадка распространяется через клещей и имеет уровень смертности от 10 до 40%.
Симптомы опасного вируса:
- головная боль,
- высокая температура,
- боль в спине и суставах,
- боль в животе,
- рвота,
- могут покраснеть глаза, лицо, горло.
Когда болезнь прогрессирует, то можно увидеть:
- большие участки сильных синяков,
- сильные кровотечения из носа,
- неконтролируемые кровотечения в местах инъекций, которые начинаются примерно на четвертый день болезни и длятся около двух недель.
Ученые изучают все последствия этой инфекции. Но уже сейчас отмечают, что восстановление продолжается очень медленно.
Профилактика лихорадки заключается в уничтожении клещей и предотвращении их укусов. Специфическая профилактика не разработана.
Как уберечься от укусов клещей
Для защиты от клещей медики советуют на природе носить соответствующую одежду:
- выбирайте одежду светлого цвета;
- надевайте носки с плотной резинкой;
- штаны заправляйте в сапоги;
- верхнюю часть одежды заправляйте в штаны;
- плотно застегивайте манжеты рукавов;
- заправляйте волосы под шапку, шляпу или косынку;
- носите обувь без отверстий для ступни.
Напомним, если вас укусил клещ, первое, что нужно сделать, — это вытащить насекомое. Врачи говорят, что клещей не нужно "выкручивать", да и другие народные методы могут только навредить.
После того как вы удалили клеща, нужно обработать кожу спиртовым раствором или мыльным раствором.