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Вирус-убийца распространяется по Европе: чем он опасен

12 июля 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вирус-убийца распространяется по Европе: чем он опасен
Ученый работает в лаборатории. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Европе бешеными темпами распространяется новый опасный вирус — конго-крымская геморрагическая лихорадка. От нее уже начали умирать люди. В частности, первые смертельные случаи зафиксированы в Пакистане и Испании.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Опасный вирус

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание этим недугом зафиксировали в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии.

Как утверждают ученые, лихорадка распространяется через клещей и имеет уровень смертности от 10 до 40%.

Симптомы опасного вируса:

  • головная боль,
  • высокая температура,
  • боль в спине и суставах,
  • боль в животе,
  • рвота,
  • могут покраснеть глаза, лицо, горло.

Когда болезнь прогрессирует, то можно увидеть:

  • большие участки сильных синяков,
  • сильные кровотечения из носа,
  • неконтролируемые кровотечения в местах инъекций, которые начинаются примерно на четвертый день болезни и длятся около двух недель.

Ученые изучают все последствия этой инфекции. Но уже сейчас отмечают, что восстановление продолжается очень медленно.

Профилактика лихорадки заключается в уничтожении клещей и предотвращении их укусов. Специфическая профилактика не разработана.

Как уберечься от укусов клещей

Для защиты от клещей медики советуют на природе носить соответствующую одежду:

  • выбирайте одежду светлого цвета;
  • надевайте носки с плотной резинкой;
  • штаны заправляйте в сапоги;
  • верхнюю часть одежды заправляйте в штаны;
  • плотно застегивайте манжеты рукавов;
  • заправляйте волосы под шапку, шляпу или косынку;
  • носите обувь без отверстий для ступни.

Напомним, если вас укусил клещ, первое, что нужно сделать, — это вытащить насекомое. Врачи говорят, что клещей не нужно "выкручивать", да и другие народные методы могут только навредить.

После того как вы удалили клеща, нужно обработать кожу спиртовым раствором или мыльным раствором.

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