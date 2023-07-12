Вирус-убийца распространяется по Европе: чем он опасен

Ученый работает в лаборатории. Фото: Google

В Европе бешеными темпами распространяется новый опасный вирус — конго-крымская геморрагическая лихорадка. От нее уже начали умирать люди. В частности, первые смертельные случаи зафиксированы в Пакистане и Испании.

Об этом сообщает издание Mirror.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание этим недугом зафиксировали в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии.

Как утверждают ученые, лихорадка распространяется через клещей и имеет уровень смертности от 10 до 40%.

Симптомы опасного вируса:

головная боль,

высокая температура,

боль в спине и суставах,

боль в животе,

рвота,

могут покраснеть глаза, лицо, горло.

Когда болезнь прогрессирует, то можно увидеть:

большие участки сильных синяков,

сильные кровотечения из носа,

неконтролируемые кровотечения в местах инъекций, которые начинаются примерно на четвертый день болезни и длятся около двух недель.

Ученые изучают все последствия этой инфекции. Но уже сейчас отмечают, что восстановление продолжается очень медленно.

Профилактика лихорадки заключается в уничтожении клещей и предотвращении их укусов. Специфическая профилактика не разработана.

Как уберечься от укусов клещей

Для защиты от клещей медики советуют на природе носить соответствующую одежду:

выбирайте одежду светлого цвета;

надевайте носки с плотной резинкой;

штаны заправляйте в сапоги;

верхнюю часть одежды заправляйте в штаны;

плотно застегивайте манжеты рукавов;

заправляйте волосы под шапку, шляпу или косынку;

носите обувь без отверстий для ступни.

Напомним, если вас укусил клещ, первое, что нужно сделать, — это вытащить насекомое. Врачи говорят, что клещей не нужно "выкручивать", да и другие народные методы могут только навредить.

После того как вы удалили клеща, нужно обработать кожу спиртовым раствором или мыльным раствором.