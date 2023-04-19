Звички не формуються 21 день

Дослідники спростували міф про звички: Фото Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Розповсюджена інформація про те, що для формування нової звички потрібно 21 день — виявилася неправдою. Вчені спростували цей факт.

Про це повідомив ScienceAlert посилаючись на дослідження опубліковане в PNAS.

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"У 1960 році пластичний хірург на ім'я Максвелл Мальц опублікував шалено популярну книгу, яка породила неправдиве твердження: щоб змінити свій спосіб життя і сформувати нову звичку, потрібен лише 21 день", — написали у виданні.

Виявилося, що ця цифра ґрунтується на спостереженнях Мальца за часом, який потрібен саме його пацієнтам, щоб звикнути до свого нового обличчя. Хоча це має мало спільного зі зміною поведінки, багато хто з нас все ще чіпляється за обіцянку, що за кілька коротких тижнів ми можемо внести невеликі, але значні зміни у своє повсякденне життя.

"Тепер вчені з Каліфорнійського технологічного інституту, Чиказького університету та Університету Пенсильванії поставили під сумнів цю вже сумнівну ідею, використовуючи дані понад 30 000 відвідувачів спортзалу, які тренувалися близько 12 мільйонів разів протягом чотирьох років, і понад 3000 працівників лікарні, які колективно мили руки 40 мільйонів разів протягом майже 100 змін", — зауважили дослідники.

Щоб звикнути до тренувань людині потрібно близько півроку: Фото Pexels

Наприклад, для того, щоб звикнути до тренувань, потрібно в середньому близько шести місяців.

"Всупереч поширеній думці про "магічне число" днів для вироблення звички, ми виявили, що зазвичай потрібні місяці, щоб сформувати звичку відвідувати спортзал, але тижні, щоб виробити звичку мити руки в лікарні", — повідомила вчених-біхевіористів на чолі з Коліном Камером з Каліфорнійського технологічного інституту.

Намагання зрозуміти звички — як їх виробляти і як їх ламати — зі зрозумілих причин викликає постійний інтерес у психологів. Звички, як хороші, так і погані, можуть мати величезний вплив на наше здоров'я і благополуччя: прості звички можуть полегшити розумове навантаження, пов'язане з прийняттям мільярда крихітних рішень за день; життя, охоплене залежністю, може швидко розпастися.

Незважаючи на таку увагу, це нове дослідження є одним з небагатьох, які вивчали, як швидко люди формують звички в реальних умовах, за межами психологічних лабораторій.

Так скільки ж потрібно часу, щоб сформувати нову звичку?

Одне з фундаментальних досліджень 2009 року показало, що людям потрібно приблизно два місяці, щоб сформувати звичку, пов'язану зі щоденним сигналом, наприклад, сніданком. Але серед 96 добровольців спостерігалася величезна варіативність: людям знадобилося від 18 до 254 днів, щоб відчути, що їхня новостворена звичка стала автоматичною.

Людина за сніданком: Фото Pexels

Однак ці дослідження спиралися на опитування людей, які заповнювали анкети, щоб повідомити про свою поведінку, тоді як нове дослідження проаналізувало точкові дані про відвідування спортзалу і практику миття рук, щоб побачити, коли фактична, повторювана поведінка стає передбачуваною.

"Завдяки дослідженню ми можемо спостерігати сотні контекстних змінних, які можуть передбачати поведінкові дії, — пояснила біхевіористка Анастасія Буяльська, яка зараз працює у французькій маркетинговій фірмі після закінчення аспірантури в Каліфорнійському технологічному інституті.

Якщо з моменту останнього відвідування спортзалу минуло більше часу, відвідувачі з меншою ймовірністю поверталися, але час доби мало впливав на звичну відвідуваність людей. Як і в попередніх дослідженнях, схоже, що зберігати певну гнучкість у рутині тренувань важливо, але не менш важливою є й послідовність.

Людина сама формує свої звички: Фото Pexels

Дві третини відвідувачів спортзалу дотримуються одних і тих самих днів тижня, найпопулярнішими з яких є понеділок і вівторок — і знову ж таки, це перегукується з іншими дослідженнями, які вказують на те, що пік мотивації припадає на так звані дати "свіжого старту".

Це свідчить про те, що формування нової звички залежить не лише від людини, але й від самої поведінки, від того, скільки часу та зусиль вона потребує, а також від того, що її запускає.

"Деякі люди можуть дійти до крайнощів і спати в спортивному одязі, щоб не заважати собі займатися вранці, як було заплановано. Але для більшості з нас, з часом і повтореннями, звички будуть повільно формуватися — якщо ми зможемо знайти правильну мотивацію", — резюмували дослідники.

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