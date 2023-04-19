Привычки не формируются 21 день

Исследователи опровергли миф о привычках: Фото Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Распространенная информация о том, что для формирования новой привычки требуется 21 день, оказалась неправдой. Ученые опровергли этот факт.

Об этом сообщил ScienceAlert ссылаясь на исследование, опубликованное в PNAS.

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"В 1960 году пластический хирург по имени Максвелл Мальц опубликовал безумно популярную книгу, породившую ложное утверждение: чтобы изменить свой образ жизни и сформировать новую привычку, нужен только 21 день", — написали в издании.

Оказалось, что эта цифра основывается на наблюдениях Мальца по времени, которое нужно именно его пациентам, чтобы привыкнуть к своему новому лицу. Хотя это мало общего с изменением поведения, многие из нас все еще цепляются за обещание, что за несколько коротких недель мы можем внести небольшие, но значительные изменения в свою повседневную жизнь.

"Теперь ученые из Калифорнийского технологического института, Чикагского университета и Университета Пенсильвании поставили под сомнение эту уже сомнительную идею, используя данные более 30 000 посетителей спортзала, которые тренировались около 12 миллионов раз в течение четырех лет, и свыше 3000 работников больницы, которые коллективно мили миллионов раз в течение почти 100 изменений", — отметили исследователи.

Чтобы привыкнуть к тренировкам человеку нужно около полугода: Фото Pexels

К примеру, для того, чтобы привыкнуть к тренировкам, нужно в среднем около шести месяцев.

"Вопреки распространенному мнению о "магическом числе" дней для выработки привычки, мы обнаружили, что обычно нужны месяцы, чтобы сформировать привычку посещать спортзал, но недели, чтобы выработать привычку мыть руки в больнице", — сообщили ученые во главе с Колином Камером из Калифорнийского технологического института.

Попытка понять привычки — как их производить и как их ломать — по понятным причинам вызывает постоянный интерес у психологов. Привычки, как хорошие, так и плохие, могут оказать огромное влияние на наше здоровье и благополучие: простые привычки могут облегчить умственную нагрузку, связанную с принятием миллиарда крошечных решений за день; жизнь, охваченная зависимостью, может быстро распасться.

Несмотря на такое внимание, это новое исследование является одним из немногих изучавших, как быстро люди формируют привычки в реальных условиях, за пределами психологических лабораторий.

Так сколько нужно времени, чтобы сформировать новую привычку?

Одно из фундаментальных исследований 2009 года показало, что людям нужно примерно два месяца, чтобы сформировать привычку, связанную с ежедневным сигналом, например завтраком. Но среди 96 добровольцев наблюдалась огромная вариативность: людям понадобилось от 18 до 254 дней, чтобы почувствовать, что их вновь привычка стала автоматической.

Человек за завтраком: Фото Pexels

Однако эти исследования опирались на опрос людей, которые заполняли анкеты, чтобы сообщить о своем поведении, тогда как новое исследование проанализировало точечные данные о посещении спортзала и практике мытья рук, чтобы увидеть, когда фактическое, повторяющееся поведение становится предсказуемым.

"Благодаря исследованию мы можем наблюдать сотни контекстных переменных, которые могут предусматривать поведенческие действия", — объяснила бихевиорист Анастасия Буяльская, которая сейчас работает во французской маркетинговой фирме после окончания аспирантуры в Калифорнийском технологическом институте.

Если с момента последнего посещения спортзала прошло больше времени, посетители с меньшей вероятностью возвращались, но время суток мало влияло на привычную посещаемость людей. Как и в предыдущих исследованиях, похоже, что сохранять определенную гибкость в рутине тренировок важно, но не менее важна и последовательность.

Человек сам формирует свои привычки: Фото Pexels

Две трети посетителей спортзала соблюдают одни и те же дни недели, самыми популярными из которых являются понедельник и вторник — и опять же, это перекликается с другими исследованиями, указывающими на то, что пик мотивации приходится на так называемые даты "свежего старта".

Это свидетельствует о том, что формирование новой привычки зависит не только от человека, но и от самого поведения, от того, сколько времени и усилий он требует, а также от того, что его запускает.

Некоторые люди могут дойти до крайностей и спать в спортивной одежде, чтобы не мешать себе заниматься утром, как было запланировано. Но для большинства из нас, со временем и повторениями, повадки будут медленно формироваться — если мы сможем найти правильную мотивацию", — резюмировали исследователи.

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