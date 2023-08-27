Відмова від солі зменшить ризик серцево-судинних хвороб на 20%: нові дослідження

Людина солить їжу. Фото: google

Результати одного з досліджень показали, що відмова від солі або зменшення її вживання значно знижує ризик серцевих захворювань та інсульту. Люди, котрі дотримуються такої дієти, мають на 18% менше проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Результати дослідження

Відтак, у дослідженні брали участь понад 500 тисяч людей у віці від 40 до 70 років.

У кожного з учасників спочатку запитали, як часто вони солять страви: ніколи/рідко, іноді, зазвичай, завжди. Після цього дослідники спостерігали за ними близько 11 років, щоб вивчити вплив солі на їхнє здоров'я.

Результати дослідження представили на цих вихідних у Амстердамі на щорічній зустрічі Європейського товариства кардіологів — найбільшій у світі конференції серця.

Згідно з висновками, люди, які ніколи не солили їжу, мали на 18% менше ризиків хвороб серця. Ті, хто лише інколи використовував спецію, цей відсоток дорівнював 15%.

Перевага "безсольової дієти"

Відтак, вище наведені результати стверджують про те, що навіть незначне зменшення солі у раціоні позитивно впливає на роботу організму та перешкоджає захворюванням. В той час як повна відмова від даної спеції помітно покращує самопочуття.

За словами дослідників, орієнтовна кількість солі на день становить близько 6 грамів.

"Загальновідомо, що надмірне споживання солі може призвести до проблем зі здоров’ям. Це дослідження є корисним нагадуванням про те, що ми всі могли б отримати користь від дотримання урядової рекомендації споживати не більше 6 г солі на день — приблизно чайну ложку", — кажуть фахівці.

Нагадаємо, нещодавно вчені дізналися, що улюбленець багатьох, зелений чай, не такий вже й корисний, як вважається. Так, виявилось, що ботанічні токсини, які є в листі чайного дерева, шкодять нашій печінці.