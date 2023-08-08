Улюбленець багатьох: який чай дуже шкідливий для здоров'я

Дівчина п'є чорний чай. Фото: freepik.com

Вчені дізналися, що улюбленець багатьох, зелений чай, не такий вже й корисний, як вважається. Так, виявилось, що ботанічні токсини, які є в листі чайного дерева, шкодять нашій печінці.

Про це повідомляє Today.ua, спираючись на журнал GastroHep.

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Користь і шкода зеленого чаю

Зазначається, що зелений чай таки варто пити, однак з обережністю, і важливо не зловживати ним. Адже попри негативний вплив на печінку, він сприяє зниженню ваги та артеріального тиску.

Професор Стівен Мельник зазначив, що зелений чай може нашкодити не тільки тим, хто має проблеми з фільтрацією та розщепленням речовин, а й здоровим людям. Компоненти чаю можуть взаємодіяти з іншими напоями та продуктами, тому слід бути обережними в поєднанні цього напою з медикаментами та БАДами.

Також цікаво, що жінки, які часто п'ють зелений чай, частіше стикаються з розвитком печінкової недостатності, ніж чоловіки.

Жінка п'є зелений чай. Фото: freepik.com

"Зелений чай містить більше хлорогенової кислоти та катехінів, ніж чорний. Але при споживанні обидвох частішає серцебиття, тому захоплюватися ними не варто. У чаї багато дубильних компонентів, органічних кислот та його часте вживання може нашкодити людям з порушеннями у роботі травної системи (гастритами та виразками)", — пояснили в виданні.

Також небезпечним вчені вважають фасований у пакетики чай, який містить залишки листя після виробництва якісного продукту. Такий чай містить багато сміття та майже не має корисних речовин. Максимальна добова доза чаю — чотири чашки, проте краще обмежитись однією або двома.

Нагадаємо, що якщо ви хоч раз пили чай "Ерл Грей", то точно знаєте аромат бергамоту. Бергамот — це родич апельсинів, мандаринів та лимонів, який позитивно впливає на різні органи.