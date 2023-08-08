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Любимец многих: какой чай очень вреден для здоровья

8 августа 2023 03:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Любимец многих: какой чай очень вреден для здоровья
Девушка пьет черный чай. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые узнали, что любимец многих, зеленый чай, не так уж полезен, как считается. Так, оказалось, что ботанические токсины, которые есть в листьях чайного дерева, вредят нашей печени.

Об этом сообщает Today.ua, опираясь на журнал GastroHep.

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Отмечается, что зеленый чай все же следует пить, но с осторожностью, и важно не злоупотреблять им. Ведь, несмотря на негативное влияние на печень, он способствует снижению веса и артериального давления.

Профессор Стивен Мельник отметил, что зеленый чай может навредить не только тем, кто испытывает проблемы с фильтрацией и расщеплением веществ, но и здоровым людям. Компоненты чая могут взаимодействовать с другими напитками и продуктами, поэтому следует соблюдать осторожность в сочетании этого напитка с медикаментами и БАДами.

Также интересно, что женщины, часто пьющие зеленый чай, чаще сталкиваются с развитием печеночной недостаточности, чем мужчины.

Женщина пьет зеленый чай. Фото: freepik.com

"Зеленый чай содержит больше хлорогеновой кислоты и катехинов, чем черный. Но при потреблении обоих учащается сердцебиение, поэтому увлекаться ими не стоит. В чае много дубильных компонентов, органических кислот и его частое употребление может навредить людям с нарушениями в работе пищеварительной системы (гастритами и язвами)", — объяснили в издании.

Также опасным ученые считают фасованный в пакетики чай, содержащий остатки листьев после производства качественного продукта. Такой чай содержит много мусора и почти не имеет полезных веществ. Максимальная суточная доза чая — четыре чашки, однако лучше ограничиться одной или двумя.

Напомним, что если вы хоть раз пили чай "Эрл Грей", то точно знаете аромат бергамота. Бергамот — родственник апельсинов, мандаринов и лимонов, положительно влияющий на различные органы.

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