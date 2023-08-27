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Отказ от соли уменьшит риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%: новые исследования

27 августа 2023 14:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Отказ от соли уменьшит риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%: новые исследования
Человек солит пищу. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Результаты одного из исследований показали, что отказ от соли или уменьшение ее употребления значительно снижает риск сердечных заболеваний и инсульта. Люди, придерживающиеся такой диеты, имеют на 18% меньше проблем со здоровьем.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Результаты исследования

Таким образом, в исследовании участвовало более 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 70 лет.

У каждого из участников сначала спросили, как часто они солят блюда: никогда/редко, иногда, обычно, всегда. После этого исследователи наблюдали за ними около 11 лет, чтобы изучить влияние соли на их здоровье.

Результаты исследования представили в эти выходные в Амстердаме на ежегодной встрече Европейского общества кардиологов — крупнейшей в мире конференции сердца.

Согласно выводам, люди, никогда не солившие пищу, имели на 18% меньше рисков болезней сердца. В тех, кто только иногда использовал специю, этот процент равнялся 15%.

Преимущество "бессолевой диеты"

Следовательно, вышеприведенные результаты утверждают, что даже незначительное уменьшение соли в рационе положительно влияет на работу организма и препятствует заболеваниям. В то время как полный отказ от данной специи заметно улучшает самочувствие.

По словам исследователей, ориентировочное количество соли в день составляет около 6 г.

"Общеизвестно, что чрезмерное потребление соли может привести к проблемам со здоровьем. Это исследование является полезным напоминанием о том, что мы все могли бы извлечь пользу из соблюдения правительственной рекомендации потреблять не более 6 г соли в день — примерно чайную ложку", — говорят специалисты.

Напомним, недавно ученые узнали, что любимец многих, зеленый чай, не так уж полезен, как считается. Так, оказалось, что ботанические токсины, которые есть в листьях чайного дерева, вредят нашей печени.

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