До чого може призвести вегетаріанське харчування з раннього віку

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Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Індійські лікарі описали клінічний випадок дворічного хлопчика, якого направили до дерматологічної клініки з 8-місячним анамнезом висипу, випадіння волосся та водянистої діареї. Виявилося, що захворювання дитини пов'язане з раціоном харчування.

Про це повідомив New England Journal of Medicine.

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"Дворічного хлопчика направили до дерматологічної клініки з 8-місячним анамнезом висипу, випадіння волосся та водянистої діареї. До 6-місячного віку дитина перебувала виключно на грудному вигодовуванні, після чого була введена вегетаріанська тверда дієта з продуктів і натуральних зерен", — йдеться в повідомленні.

Коли у віці 16 місяців дитину відлучили від грудного молока і перевели на коров'яче, з'явилися симптоми. При огляді дитина була дратівливою; у неї був кутовий хейліт, алопеція та ерозії з кірочками по всьому обличчю і волосистій частині голови, навколо рота, очей і вух (панелі А і Б). Висип також охоплював перианальну область, тулуб і всі чотири кінцівки (панель С).

Зображення хлопчика. Фото: New England Journal of Medicine.

"Лабораторні дослідження показали рівень цинку в сироватці крові 0,32 мкг на мілілітр (референтний діапазон від 0,65 до 1,10) і низький рівень лужної фосфатази. Цинк є кофактором активності лужної фосфатази, тому низький рівень лужної фосфатази може спостерігатися у пацієнтів з дефіцитом цинку. Був поставлений діагноз "асоційований з дефіцитом цинку в раціоні харчування дерматит", — додали лікарі.

Було рекомендовано пероральне вживання препаратів цинку та зміни в раціоні харчування. Під час 3-тижневого контрольного візиту алопеція та дерматит зменшилися (панель D). Коли через 3 місяці прийом цинку було припинено, симптоми не повторилися.

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