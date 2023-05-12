К чему может привести вегетарианское питание с раннего возраста

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Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Индийские врачи описали клинический случай двухлетнего мальчика, которого направили в дерматологическую клинику с 8-месячным анамнезом сыпи, выпадения волос и водянистой диареи. Оказалось, что заболевание ребенка связано с рационом питания.

Об этом сообщил New England Journal of Medicine .

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"Двухлетнего мальчика направили в дерматологическую клинику с 8-месячным анамнезом сыпи, выпадение волос и водянистой диареи. До 6-месячного возраста ребенок находился исключительно на грудном вскармливании, после чего была введена вегетарианская твердая диета из продуктов и натуральных зерен" .

Когда в возрасте 16 месяцев ребенка отлучили от грудного молока и перевели на коровье, появились симптомы. При осмотре ребенок был раздражительным; у нее был угловой хейлит, алопеция и эрозии с корочками по всему лицу и волосистой части головы, вокруг рта, глаз и ушей (панели А и Б). Сыпь также охватывала перианальную область, туловище и все четыре конечности (панель С).

Изображение мальчика. Фото: New England Journal of Medicine.

Лабораторные исследования показали уровень цинка в сыворотке крови 0,32 мкг на миллилитр (референтный диапазон от 0,65 до 1,10) и низкий уровень щелочной фосфатазы. Цинк является кофактором активности щелочной фосфатазы, поэтому низкий уровень щелочной фосфатазы. Дефицит цинка Был поставлен диагноз "ассоциированный с дефицитом цинка в рационе питания дерматит" , — добавили врачи.

Рекомендовано пероральное употребление препаратов цинка и изменения в рационе питания. Во время 3-недельного контрольного визита алопеция и дерматит уменьшились (панель D). Когда спустя 3 месяца прием цинка был прекращен, симптомы не повторились.

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