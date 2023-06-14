Чи шкідливий ботокс

Дівчина в косметолога. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Найчастіше ботокс використовується для обличчя, щоб усунути зморшки. Але чи насправді він шкідливий для вашого здоров’я?

Про це повідомив вчений генетик Олександр Коляда.

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Чи шкідливі ін'єкції ботулотоксином

"Ін'єкції ботоксу вводять в ваш організм смертельну отруту? Насправді так, ботулотоксин — смертельна отрута, але вона не шкідлива для вашого здоров'я. І насправді ботокс займає перші місця по рівню безпечності серед усіх інших косметологічних процедур", — прокоментував вчений.

Ботулотоксин в пляшці. Фото: Pexels

Що таке ботокс

Ботулотоксин типу А (ботокс) — це нейротоксин, що виробляється бактерією Clostridium botulinum. Він використовується в медицині для лікування різноманітних захворювань, включаючи м'язові спазми, хронічні мігрені та надмірне потовиділення.

Ін'єкції ботоксу. Фото: Pexels

Ботокс вводиться безпосередньо в уражену ділянку, де він блокує вивільнення ацетилхоліну, нейромедіатора, який відповідає за скорочення м'язів. Це запобігає скороченню м'язів, що призводить до тимчасового розслаблення ураженої ділянки.

Як діє ботокс

Ботокс впливає на м'язи, в результаті чого вони розправляються, паралізуються і забезпечують натяг шкіри.

Ботокс для ін'єкції. Фото: Pexels

Філери, навпаки, впливають безпосередньо на шкіру, не зачіпаючи м'язи. Наприклад, гіалуронова кислота насичує її вологою і збільшує в обсязі, що сприяє омолодженню.

Раніше ми писали, що рівномірний колір шкіри сприймається нами, як здоровий колір шкіри. Пігментація робить колір шкіри рівномірним, тому важливо знати, як позбутися від пігментації.