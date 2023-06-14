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Ученый развенчал миф об опасности инъекций "смертельным ядом"

14 июня 2023 12:35
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Вреден ли ботокс
Девушка в косметологе. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Чаще всего ботокс используется для лица, чтобы устранить морщины. Но действительно ли он вреден для вашего здоровья?

Об этом сообщил ученый генетик Александр Коляда.

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Вредны ли инъекции ботулотоксином

"Инъекции ботокса вводят в ваш организм смертельный яд? На самом деле да, ботулотоксин — смертельный яд, но он не вреден для вашего здоровья. И действительно, ботокс занимает первые места по уровню безопасности среди всех других косметологических процедур", — прокомментировал ученый.

ботокс
Ботулотоксин в бутылке. Фото: Pexels

Что такое ботокс

Ботулотоксин типа А (ботокс)  это нейротоксин, вырабатываемый бактерией Clostridium botulinum. Он используется в медицине для лечения различных заболеваний, включая мышечные спазмы, хронические мигрени и чрезмерное потоотделение.

ботокс
Инъекции ботокса. Фото: Pexels

Ботокс вводится непосредственно в пораженный участок, где он блокирует высвобождение ацетилхолина, нейромедиатора, отвечающего за сокращение мышц. Это предотвращает сокращение мышц, что приводит к временному расслаблению пораженного участка.

Как действует ботокс

Ботокс оказывает влияние на мышцы, в результате чего они расправляются, парализуются и обеспечивают натяжение кожи.

ботокс
Ботокс для инъекций. Фото: Pexels

Филлеры, напротив, воздействуют непосредственно на кожу, не затрагивая мышцы. К примеру, гиалуроновая кислота насыщает ее влагой и увеличивает в объеме, что способствует омоложению.

Раньше мы писали, что равномерный цвет кожи воспринимается нами как здоровый цвет кожи. Пигментация делает цвет кожи равномерным, поэтому важно знать, как избавиться от пигментации.

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