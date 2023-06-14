Вреден ли ботокс

Девушка в косметологе. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Чаще всего ботокс используется для лица, чтобы устранить морщины. Но действительно ли он вреден для вашего здоровья?

Об этом сообщил ученый генетик Александр Коляда.

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Вредны ли инъекции ботулотоксином

"Инъекции ботокса вводят в ваш организм смертельный яд? На самом деле да, ботулотоксин — смертельный яд, но он не вреден для вашего здоровья. И действительно, ботокс занимает первые места по уровню безопасности среди всех других косметологических процедур", — прокомментировал ученый.

Ботулотоксин в бутылке. Фото: Pexels

Что такое ботокс

Ботулотоксин типа А (ботокс) — это нейротоксин, вырабатываемый бактерией Clostridium botulinum. Он используется в медицине для лечения различных заболеваний, включая мышечные спазмы, хронические мигрени и чрезмерное потоотделение.

Инъекции ботокса. Фото: Pexels

Ботокс вводится непосредственно в пораженный участок, где он блокирует высвобождение ацетилхолина, нейромедиатора, отвечающего за сокращение мышц. Это предотвращает сокращение мышц, что приводит к временному расслаблению пораженного участка.

Как действует ботокс

Ботокс оказывает влияние на мышцы, в результате чего они расправляются, парализуются и обеспечивают натяжение кожи.

Ботокс для инъекций. Фото: Pexels

Филлеры, напротив, воздействуют непосредственно на кожу, не затрагивая мышцы. К примеру, гиалуроновая кислота насыщает ее влагой и увеличивает в объеме, что способствует омоложению.

Раньше мы писали, что равномерный цвет кожи воспринимается нами как здоровый цвет кожи. Пигментация делает цвет кожи равномерным, поэтому важно знать, как избавиться от пигментации.