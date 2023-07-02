Вчені розповіли, кого найчастіше кусають комарі

Комар на руці. Фото: istock

Деякі люди вірять у теорію, що комарі воліють кров першої та другої груп. Втім, наукові дослідження свідчать, що на вирішальній ролі грають інші чинники.

Про це пише "Сільський господар".

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Повідомляється, що комарі спочатку орієнтуються на температуру людського тіла, що робить вагітних жінок і людей з надмірною вагою привабливішими для укусів, тому що їхнє тіло зазвичай тепліше. Крім того, важливим є і рівень холестерину в крові: чим більший його вміст, тим більше комарів приваблюватиме людина. Відповідно, якщо хтось надає перевагу їжі з високим вмістом жиру, це може призвести до підвищеного рівня холестерину і, отже, до більшої уваги з боку комарів.

Вчені також встановили, що зазвичай комарі мешкають у природному середовищі, особливо біля водойм та у вологих місцях. Навіть рівень холестерину та температура тіла у таких місцях не гарантують захист від укусів. На допомогу можуть прийти спеціалізовані аерозолі, мазі та олії, але при їх виборі варто виявити особливу обережність — деякі можуть містити токсичні речовини, що є особливо небезпечним для дітей.

Також слід бути акуратними з антикомариними пристроями, що підключаються до електромережі — деякі з них можуть випускати токсичні пари і краще використовуватися у відсутності людей та домашніх тварин.

Фахівці також зазначають, що через надзвичайно теплу погоду та рекордні температури чисельність комарів збільшилася втричі. У той час, як самці можуть харчуватися соком рослин, самкам потрібна кров для репродукції.

Нагадаємо, раніше ми писали, як швидко прибрати свербіж після укусу комарів чи мошки.

Додамо, що дерматолог поділилася порадами, які допоможуть уберегти себе від укусів комах.