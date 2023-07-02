Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Ученые рассказали, кого чаще всего кусают комары arrow

Ученые рассказали, кого чаще всего кусают комары

2 июля 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ученые рассказали, кого чаще всего кусают комары
Комар на руке. Фото: istock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Некоторые люди верят в теорию, что комары предпочитают кровь первой и второй групп. Впрочем, научные исследования показывают, что решающую роль играют другие факторы. 

Об этом пишет "Сільський господар".

Читайте также:

Кого кусают комары

Сообщается, что комары сначала ориентируются на температуру человеческого тела, что делает беременных женщин и людей с избыточным весом более привлекательными для укусов, так как их тело обычно более теплое. Кроме того, важен и уровень холестерина в крови: чем больше его содержание, тем больше комаров будет привлекать человек. Соответственно, если кто-то предпочитает еду с высоким содержанием жира, это может привести к повышенному уровню холестерина и, следовательно, к большему вниманию со стороны комаров.

Ученые также установили, что обычно комары обитают в природной среде, особенно возле водоемов и во влажных местах. Даже уровень холестерина и температура тела в таких местах не гарантируют защиту от укусов. На помощь могут прийти специализированные аэрозоли, мази и масла, но при их выборе стоит проявить особую осторожность — некоторые могут содержать токсичные вещества, что особенно опасно для детей.

Также следует быть аккуратными с антикомариными устройствами, подключаемыми к электросети — некоторые из них могут испускать токсичные пары и лучше использоваться в отсутствие людей и домашних животных.

Специалисты также отмечают, что из-за необычно теплой погоды и рекордных температур численность комаров увеличилась в три раза. В то время как самцы могут питаться соком растений, самкам требуется кровь для репродукции.

Напомним, ранее мы писали, как быстро убрать зуд после укуса комаров или мошки.

Добавим, что дерматолог поделилась советами, которые помогут уберечь себя от укусов насекомых.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз