Вчені обіцяють винайти ліки від раку та хвороб серця до кінця десятиліття

Лікар. Фото: Уніан/ Приліпа Олександр

Вчені розповіли, що вже до 2030 року для лікування раку та хвороб серця будуть готові вакцини. Новаторські ін'єкції можуть врятувати мільйони життів.

Про це пише The Guardian.

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Вакцини від раку та хвороб серця

Експерти кажуть, що мільйони життів можуть бути врятовані завдяки революційному набору нових вакцин проти низки захворювань, включаючи рак. Провідна фармацевтична компанія заявила, що впевнена, що препарати для лікування раку, серцево-судинних і аутоімунних захворювань та інших захворювань будуть готові вже до 2030 року.

Дослідження цих щеплень також демонструють "надзвичайні перспективи", при цьому деякі дослідники кажуть, що 15-річний прогрес був "непорушений" за 12-18 місяців завдяки успіху вакцини від Covid.

Доктор Пол Бертон, головний медичний директор фармацевтичної компанії Moderna, сказав, що він вірить, що фірма зможе запропонувати такі методи лікування "всіх видів захворювань" уже через п’ять років.

Фірма, яка створила провідну вакцину від коронавірусу, розробляє вакцини проти раку, які націлені на різні типи пухлин.

"У нас буде ця вакцина, і вона буде дуже ефективною, і вона врятує багато сотень тисяч, якщо не мільйони життів. Я думаю, що ми зможемо запропонувати персоналізовані вакцини проти раку проти різних типів пухлин людям у всьому світі", — заявив Бертон.

Нагадаємо, нещодавно дослідники сконструювали батарею, яка самозаряджається навколо пухлини та забирає кисень із середовища ракових клітин. Таким чином підвищується ефективність деяких методів лікування раку, що показало дослідження на лабораторних мишах.