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Ученые обещают изобрести лекарства от рака и болезней сердца к концу десятилетия

8 апреля 2023 10:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Врач. Фото: Униан/ Прилепа Александр
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ученые рассказали, что уже к 2030 году для лечения рака и заболеваний сердца будут готовы вакцины. Новаторские инъекции могут спасти миллионы жизней.

Об этом пишет The Guardian.

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Эксперты говорят, что миллионы жизней могут быть спасены благодаря революционному набору новых вакцин против ряда заболеваний, включая рак. Ведущая фармацевтическая компания заявила, что уверена, что препараты для лечения рака, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний и других заболеваний будут готовы уже к 2030 году.

Исследования этих прививок также демонстрируют "чрезвычайные перспективы", при этом некоторые исследователи говорят, что 15-летний прогресс был "ненарушен" за 12-18 месяцев благодаря успеху вакцины от Covid.

Доктор Пол Бертон, главный медицинский директор фармацевтической компании Moderna, сказал, что верит, что фирма сможет предложить такие методы лечения "всех видов заболеваний" уже через пять лет.

Фирма, создавшая ведущую вакцину от коронавируса, разрабатывает вакцины против рака, нацеленные на различные типы опухолей.

"У нас будет эта вакцина, и она будет очень эффективной, и она спасет многие сотни тысяч, если не миллионы жизней. Я думаю, что мы сможем предложить персонализированные вакцины против рака против разных типов опухолей людям во всем мире", — заявил Бертон.

Напомним, недавно исследователи сконструировали батарею, которая самозаряжается вокруг опухоли и уносит кислород из среды раковых клеток. Таким образом, повышается эффективность некоторых методов лечения рака, что показало исследование на лабораторных мышах.

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